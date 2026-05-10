Як оскаржити дії та рішення командирів — роз’яснення Міноборони

Військовослужбовець має право подати скаргу у разі прийняття незаконних рішень, дій або бездіяльності командирів чи інших військовослужбовців, незаконного покладення обов'язків, або виявлення фактів порушення законодавства про рівні права та можливості жінок і чоловіків, фактів сексуальних домагань.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство оборони роз'яснило чинний порядок оскарження рішень і дій командирів для військовослужбовців ЗСУ.

Що і в яких випадках можна оскаржити

Відповідно до ст. 110 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, військовослужбовець має право подати скаргу у разі:

прийняття незаконних рішень, дій або бездіяльності командирів чи інших військовослужбовців, що порушують його права, законні інтереси та свободи;

незаконного покладення обов'язків або незаконного притягнення до відповідальності;

виявлення фактів порушення законодавства про рівні права та можливості жінок і чоловіків, фактів сексуальних домагань, насильства за ознакою статі або правопорушень проти статевої свободи і статевої недоторканості у військовому колективі.

Крім дій командирів, оскарженню підлягають також рішення органів військового управління — зокрема рішення військово-лікарської комісії (ВЛК), накази про дисциплінарні стягнення, порядок нарахування та виплати грошового забезпечення.

Три правила, які треба знати до початку будь-якого оскарження

Статті 110–112 Дисциплінарного статуту встановлюють три базові принципи.

Перший. Подання скарги не зупиняє дію наказу. Оскаржуваний наказ підлягає виконанню навіть під час розгляду звернення. Виняток — явно злочинний наказ: від такого наказу підлеглий зобов'язаний відмовитися.

Другий. Скарги подаються індивідуально з дотриманням субординації. Колективне звернення не відповідає статутному порядку подання скарг у ЗСУ і на практиці не застосовується.

Третій. Скарги не подаються під час виконання службових обов'язків — у строю, під час несення варти, чергування або занять. Виняток становлять встановлені процедури, зокрема офіційне опитування особового складу.

Що саме та за якими правилами варто оскаржувати

Два шляхи оскарження

Законодавство передбачає два самостійні шляхи захисту прав військовослужбовця, які можуть використовуватися як послідовно, так і паралельно.

Позасудовий шлях — звернення до командування, контрольних і наглядових органів у межах військової ієрархії та системи державного контролю. Як правило, є першим кроком: швидший, не потребує юридичного представництва і часто дозволяє вирішити питання без суду.

Судовий шлях — звернення до адміністративного суду. Застосовується, якщо позасудові механізми не дали результату або ситуація від початку потребує незалежного розгляду.

Позасудовий шлях: інстанції та порядок звернення

Рапорт старшому начальнику

Базовий механізм — письмовий рапорт (скарга) безпосередньому командирові або, якщо оскаржуються дії прямого командира, старшому начальникові (ст. 110–111 Дисциплінарного статуту). Відповідно до ст. 112, командир, який отримав скаргу, зобов'язаний розглянути її по суті, перевірити викладені обставини та прийняти обґрунтоване рішення. Якщо питання не входить до його компетенції, скарга направляється за належністю. За результатами розгляду заявника повідомляють про прийняте рішення; у разі потреби призначається службова перевірка.

Строки розгляду: загальний строк — до 30 днів, у складних випадках — до 45 днів.

Ключове процедурне правило: рапорт необхідно подавати так, щоб залишився доказ факту подачі — відмітка про реєстрацію на другому примірнику або поштове відправлення цінним листом з описом вкладення. Без цього підтвердження довести факт звернення в подальших інстанціях буде неможливо.

Рапорт повинен містити:

повне найменування адресата (посада, звання, прізвище) та заявника;

хронологічний виклад фактів із посиланням на конкретні норми статутів або законів, які, на думку заявника, порушено;

конкретну вимогу — що саме заявник просить зробити (скасувати рішення, призначити перевірку, здійснити перерахунок тощо);

копії наказів, актів або інших документів, що підтверджують викладені факти.

Особливий порядок у випадках насильства за ознакою статі

У разі фактів сексуальних домагань, насильства за ознакою статі або правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканості військовослужбовець також має право і зобов'язаний звернутися до представника або радника з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків відповідного підрозділу.

Гаряча лінія Міноборони: 1512

Телефон 1512 — канал для звернень з питань забезпечення, виплат та процедурних порушень. Звернення через гарячу лінію ініціює службову перевірку або реагування з боку Міноборони. Цей інструмент ефективний як засіб контролю, коли звернення на рівні частини залишається без реагування.

Військова служба правопорядку (ВСП)

ВСП забезпечує правопорядок у військах і проводить перевірки фактів порушення статуту, перевищення повноважень командирів, фізичного насильства. За результатами перевірки матеріали можуть передаватися командуванню або до органів досудового розслідування залежно від характеру виявлених порушень.

Офіс Військового омбудсмана

Офіс Військового омбудсмана розглядає скарги на порушення прав військовослужбовців, зокрема у сферах соціального захисту, забезпечення та дотримання статутних норм. Строк розгляду — 10 робочих днів. Якщо звернення стосується загрози життю чи здоров'ю військовослужбовця — не пізніше 3 днів. Звернення надсилається на адресу: [email protected]

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

До Уповноваженого (омбудсмана ВРУ) доцільно звертатися, якщо порушення стосуються дискримінації, приниження честі чи гідності військовослужбовця.

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони

Спеціалізована прокуратура розглядає звернення щодо порушення прав військовослужбовців, неправомірних дій командування, а також питань подальшого проходження служби — зокрема у випадках, пов'язаних із самовільним залишенням частини (ст. 407 КК України).

Державне бюро розслідувань

ДБР — орган кримінального переслідування, який розслідує правопорушення, вчинені військовими посадовими особами. Звернення до ДБР виправдане лише тоді, коли дії командування містять ознаки кримінального правопорушення — наприклад, перевищення влади із застосуванням насильства (ст. 426 КК), знущання над підлеглим (ст. 426-1 КК). Якщо ознаки кримінального правопорушення відсутні, звернення може бути передане за належністю до компетентного органу.

Перелік установ для звернення у разі порушення прав

Судовий захист в адміністративному суді

Якщо позасудові механізми не дали результату або ситуація потребує незалежного розгляду, військовослужбовець має право звернутися до адміністративного суду. Предмет оскарження — незаконні накази, рішення ВЛК, дисциплінарні стягнення та інші рішення органів військового управління.

Щодо строків. Оскільки військова служба є різновидом публічної служби, суди застосовують спеціальну норму — частину 5 статті 122 КАС України: у справах щодо проходження публічної служби встановлено місячний строк звернення до суду з дня, коли особа дізналася або мала дізнатися про порушення своїх прав. Якщо перед зверненням до суду використовувалася процедура досудового оскарження — строк становить три місяці з дня отримання відповіді (ч. 4 ст. 122 КАС). Пропуск строку без поважних причин може бути підставою для відмови у відкритті провадження, однак суд вправі поновити пропущений строк, якщо заявник доведе поважність причин пропуску.

Щодо судового збору. Відповідно до п. 12 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про судовий збір», військовослужбовці звільнені від його сплати у справах, пов'язаних із виконанням військового обов'язку та службових обов'язків — за умови підтвердження цього зв'язку судом.

Чотири прості кроки для правильного подання рапорту

Що зробити в першу чергу

Незалежно від обраної інстанції, послідовність дій однакова:

Зафіксувати факт порушення — зберегти копії наказів, актів, повідомлень.

Підготувати письмове звернення з хронологічним викладом і конкретною вимогою.

Подати рапорт так, щоб залишився доказ факту подачі — другий примірник з відміткою або поштове відправлення цінним листом.

У разі бездіяльності на рівні частини — звернутися до вищого начальника або на гарячу лінію 1512.

Якщо є ознаки кримінального правопорушення — до ВСП, спеціалізованої прокуратури або ДБР залежно від характеру порушення.

За потреби судового захисту — не пропустити місячний строк звернення до адміністративного суду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.