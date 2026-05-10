Как обжаловать действия и решения командиров — разъяснение Минобороны

Военнослужащий имеет право подать жалобу в случае принятия незаконных решений, действий или бездействия командиров либо других военнослужащих, незаконного возложения обязанностей или выявления фактов нарушения законодательства о равных правах и возможностях женщин и мужчин, фактов сексуальных домогательств.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство обороны разъяснило действующий порядок обжалования решений и действий командиров для военнослужащих ВСУ.

Что и в каких случаях можно обжаловать

В соответствии со ст. 110 Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Украины, военнослужащий имеет право подать жалобу в случае:

принятия незаконных решений, действий или бездействия командиров либо других военнослужащих, нарушающих его права, законные интересы и свободы;

незаконного возложения обязанностей или незаконного привлечения к ответственности;

выявления фактов нарушения законодательства о равных правах и возможностях женщин и мужчин, фактов сексуальных домогательств, насилия по признаку пола или правонарушений против половой свободы и половой неприкосновенности в военном коллективе.

Кроме действий командиров, обжалованию подлежат также решения органов военного управления — в частности решения военно-врачебной комиссии (ВВК), приказы о дисциплинарных взысканиях, порядок начисления и выплаты денежного обеспечения.

Три правила, которые нужно знать до начала любого обжалования

Статьи 110–112 Дисциплинарного устава устанавливают три базовых принципа.

Первое. Подача жалобы не приостанавливает действие приказа. Обжалуемый приказ подлежит исполнению даже во время рассмотрения обращения. Исключение — явно преступный приказ: от такого приказа подчиненный обязан отказаться.

Второе. Жалобы подаются индивидуально с соблюдением субординации. Коллективное обращение не соответствует уставному порядку подачи жалоб в ВСУ и на практике не применяется.

Третье. Жалобы не подаются во время исполнения служебных обязанностей — в строю, во время несения караула, дежурства или занятий. Исключение составляют установленные процедуры, в частности официальное опрос личного состава.

Что именно и по каким правилам стоит обжаловать

Два пути обжалования

Законодательство предусматривает два самостоятельных пути защиты прав военнослужащего, которые могут использоваться как последовательно, так и параллельно.

Внесудебный путь — обращение к командованию, контрольным и надзорным органам в рамках военной иерархии и системы государственного контроля. Как правило, является первым шагом: он быстрее, не требует юридического представительства и часто позволяет решить вопрос без суда.

Судебный путь — обращение в административный суд. Применяется, если внесудебные механизмы не дали результата или ситуация изначально требует независимого рассмотрения.

Внесудебный путь: инстанции и порядок обращения

Рапорт старшему начальнику

Базовый механизм — письменный рапорт (жалоба) непосредственному командиру или, если обжалуются действия прямого командира, старшему начальнику (ст. 110–111 Дисциплинарного устава). В соответствии со ст. 112, командир, получивший жалобу, обязан рассмотреть ее по существу, проверить изложенные обстоятельства и принять обоснованное решение. Если вопрос не входит в его компетенцию, жалоба направляется по принадлежности. По результатам рассмотрения заявителя уведомляют о принятом решении; при необходимости назначается служебная проверка.

Сроки рассмотрения: общий срок — до 30 дней, в сложных случаях — до 45 дней.

Ключевое процедурное правило: рапорт необходимо подавать так, чтобы осталось доказательство факта подачи — отметка о регистрации на втором экземпляре или почтовое отправление ценным письмом с описью вложения. Без этого подтверждения доказать факт обращения в последующих инстанциях будет невозможно.

Рапорт должен содержать:

полное наименование адресата (должность, звание, фамилия) и заявителя;

хронологическое изложение фактов со ссылкой на конкретные нормы уставов или законов, которые, по мнению заявителя, нарушены;

конкретное требование — что именно заявитель просит сделать (отменить решение, назначить проверку, осуществить перерасчет и т.д.);

копии приказов, актов или других документов, подтверждающих изложенные факты.

Особый порядок в случаях насилия по признаку пола

В случае фактов сексуальных домогательств, насилия по признаку пола или правонарушений против половой свободы и половой неприкосновенности военнослужащий также имеет право и обязан обратиться к представителю или советнику по вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин соответствующего подразделения.

Горячая линия Минобороны: 1512

Телефон 1512 — канал для обращений по вопросам обеспечения, выплат и процедурных нарушений. Обращение через горячую линию инициирует служебную проверку или реагирование со стороны Минобороны. Этот инструмент эффективен как средство контроля, когда обращение на уровне части остается без реагирования.

Военная служба правопорядка (ВСП)

ВСП обеспечивает правопорядок в войсках и проводит проверки фактов нарушения устава, превышения полномочий командиров, физического насилия. По результатам проверки материалы могут передаваться командованию или в органы досудебного расследования в зависимости от характера выявленных нарушений.

Офис Военного омбудсмена

Офис Военного омбудсмена рассматривает жалобы на нарушение прав военнослужащих, в частности в сферах социальной защиты, обеспечения и соблюдения уставных норм. Срок рассмотрения — 10 рабочих дней. Если обращение касается угрозы жизни или здоровью военнослужащего — не позднее 3 дней. Обращение направляется по адресу: [email protected]

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека

К Уполномоченному (омбудсмену ВРУ) целесообразно обращаться, если нарушения касаются дискриминации, унижения чести или достоинства военнослужащего.

Специализированная прокуратура в сфере обороны

Специализированная прокуратура рассматривает обращения относительно нарушений прав военнослужащих, неправомерных действий командования, а также вопросов дальнейшего прохождения службы — в частности в случаях, связанных с самовольным оставлением части (ст. 407 УК Украины).

Государственное бюро расследований

ГБР — орган уголовного преследования, который расследует правонарушения, совершенные военными должностными лицами. Обращение в ГБР оправдано только тогда, когда действия командования содержат признаки уголовного правонарушения — например, превышение власти с применением насилия (ст. 426 УК), издевательства над подчиненным (ст. 426-1 УК). Если признаки уголовного правонарушения отсутствуют, обращение может быть передано по принадлежности в компетентный орган.

Перечень учреждений для обращения в случае нарушения прав

Судебная защита в административном суде

Если внесудебные механизмы не дали результата или ситуация требует независимого рассмотрения, военнослужащий имеет право обратиться в административный суд. Предмет обжалования — незаконные приказы, решения ВВК, дисциплинарные взыскания и другие решения органов военного управления.

Что касается сроков. Поскольку военная служба является разновидностью публичной службы, суды применяют специальную норму — часть 5 статьи 122 КАС Украины: по делам о прохождении публичной службы установлен месячный срок обращения в суд со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав. Если до обращения в суд использовалась процедура досудебного обжалования — срок составляет три месяца со дня получения ответа (ч. 4 ст. 122 КАС). Пропуск срока без уважительных причин может быть основанием для отказа в открытии производства, однако суд вправе восстановить пропущенный срок, если заявитель докажет уважительность причин пропуска.

Что касается судебного сбора. В соответствии с п. 12 ч. 1 ст. 5 Закона Украины «О судебном сборе», военнослужащие освобождены от его уплаты по делам, связанным с исполнением воинского долга и служебных обязанностей — при условии подтверждения этой связи судом.

Четыре простых шага для правильной подачи рапорта

Что сделать в первую очередь

Независимо от выбранной инстанции, последовательность действий одинакова:

Зафиксировать факт нарушения — сохранить копии приказов, актов, уведомлений.

Подготовить письменное обращение с хронологическим изложением и конкретным требованием.

Подать рапорт так, чтобы осталось доказательство факта подачи — второй экземпляр с отметкой или почтовое отправление ценным письмом.

В случае бездействия на уровне части — обратиться к вышестоящему начальнику или на горячую линию 1512.

Если есть признаки уголовного правонарушения — в ВСП, специализированную прокуратуру или ГБР в зависимости от характера нарушения.

При необходимости судебной защиты — не пропустить месячный срок обращения в административный суд.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.