  1. В Україні

У Києві чоловік помер біля станції метро: свідки кажуть, що працівники станції відмовилися надати дефібрилятор

17:13, 9 травня 2026
Чоловіка, який знепритомнів біля станції метро у Києві, реанімували понад 40 хвилин.
У четвер, 8 травня, біля торговельно-розважального центру Smart Plaza в Києві помер чоловік. Свідки події стверджують, що під час спроб реанімувати постраждалого працівники розташованої поруч станції метрополітену відмовилися надати дефібрилятор. Про це повідомила інструкторка з домедичної допомоги.

За її словами, вона побачила чоловіка на землі — біля нього була кров через удар під час падіння. Встановивши, що постраждалий перебуває без свідомості та не дихає, жінка розпочала непрямий масаж серця. Водночас вона попросила очевидця принести автоматичний зовнішній дефібрилятор зі станції метро «Політехнічний інститут».

Людина повернулася без пристрою, пояснивши, що в метро АЗД не дали. Аналогічна ситуація повторилася і під час другої спроби. За словами інструкторки, чергова по станції та черговий поліціянт метро відмовили у видачі обладнання на підвищених тонах. У результаті дефібрилятор з’явився біля чоловіка лише через понад 20 хвилин, коли на місце прибула бригада швидкої допомоги зі своїм обладнанням. Попри майже 40 хвилин реанімації, врятувати постраждалого не вдалося.

Київський метрополітен відреагував на інцидент. Там заявили, що висловлюють співчуття рідним померлого та зазначили, що цей інцидент продемонстрував потребу проаналізувати кожен етап реагування, взаємодію служб і чинні процедури в екстрених випадках.

«Наразі триває збір інформації від всіх працівників, які були на станції, аби детально опрацювати хронологію події та обставини. За результатами буде переглянуто чинні алгоритми взаємодії між працівниками метро та поліції. Зокрема тоді, коли випадок трапляється поруч із станціями метрополітену», - йдеться у заяві

У заяві метрополітену також йдеться, що ситуація підтверджує критичну важливість наявності АЗД у місцях великого скупчення людей, тому алгоритми їх використання будуть переглянуті спільно з поліцією.

Київ

