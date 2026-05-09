В Киеве мужчина умер возле станции метро: свидетели говорят, что работники станции отказались предоставить дефибриллятор

Мужчину, потерявшего сознание возле станции метро в Киеве, реанимировали более 40 минут.

В четверг, 8 мая, возле торгово-развлекательного центра Smart Plaza в Киеве умер мужчина. Свидетели происшествия утверждают, что во время попыток реанимировать пострадавшего работники расположенной рядом станции метрополитена отказались предоставить дефибриллятор. Об этом сообщила инструктор по домедицинской помощи.

По ее словам, она увидела мужчину на земле — возле него была кровь из-за удара при падении. Установив, что пострадавший находится без сознания и не дышит, женщина начала непрямой массаж сердца. Одновременно она попросила очевидца принести автоматический внешний дефибриллятор со станции метро «Политехнический институт».

Человек вернулся без устройства, объяснив, что в метро АВД не дали. Аналогичная ситуация повторилась и во время второй попытки. По словам инструкторки, дежурная по станции и дежурный полицейский метро отказали в выдаче оборудования на повышенных тонах. В результате дефибриллятор появился возле мужчины лишь спустя более 20 минут, когда на место прибыла бригада скорой помощи со своим оборудованием. Несмотря почти на 40 минут реанимации, спасти пострадавшего не удалось.

Киевский метрополитен отреагировал на инцидент. Там заявили, что выражают соболезнования родным умершего и отметили, что этот инцидент продемонстрировал необходимость проанализировать каждый этап реагирования, взаимодействие служб и действующие процедуры в экстренных случаях.

«В настоящее время продолжается сбор информации от всех работников, находившихся на станции, чтобы детально проработать хронологию события и обстоятельства. По результатам будут пересмотрены действующие алгоритмы взаимодействия между работниками метро и полиции. В частности тогда, когда случай происходит рядом со станциями метрополитена», — говорится в заявлении.

В заявлении метрополитена также говорится, что ситуация подтверждает критическую важность наличия АВД в местах большого скопления людей, поэтому алгоритмы их использования будут пересмотрены совместно с полицией.

