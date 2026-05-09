  1. В Україні

«Упав» та опинився в комі: Лубінець повідомив про госпіталізацію чоловіка через дії ймовірних представників ТЦК

17:47, 9 травня 2026
Дмитро Лубінець повідомив про госпіталізацію мешканця Дніпра з важкою травмою голови через дії ймовірних представників ТЦК.
Фото: unian.net
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про критичний стан чоловіка у Дніпрі, який отримав важку черепно-мозкову травму після зустрічі з особами у військовій формі та балаклавах.

За його словами, до нього звернулася мешканка Дніпра, яка заявила, що її чоловік зазнав травм унаслідок дій групи осіб у балаклавах та форменному одязі, яких вона ідентифікує як представників ТЦК.

Він наразі перебуває у лікарні у вкрай важкому стані.

«І саме через це ми щодня отримуємо звернення громадян щодо дій окремих представників ТЦК та СП. Один із таких випадків – у Дніпрі. На відео – чоловік, якого офіційна версія пропонує вважати таким, що «сам впав та вдарився головою». Наразі він перебуває у вкрай важкому стані, до того – був у комі», – сказав обмудсман.

Лубінець наголошує, що відповідно до законодавства України, представники ТЦК та СП під час виконання службових обов'язків повинні бути належним чином ідентифіковані та предʼявляти службові посвідчення.

Приховування обличчя викликає у людей недовіру та нерозуміння, хто саме перед ними, що прямо впливає на оцінку таких подій.

Наразі розпочато досудове розслідування за статтею 128 КК України — необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження.

Лубінець звернувся до прокуратури, яка здійснює процесуальне керівництво, з вимогою забезпечити повне та неупереджене розслідування та перевірити, чи дотримувалися представники ТЦК вимог законодавства під час здійснення заходів оповіщення.

«Продовжуватиму вимагати повного та об’єктивного з’ясування всіх обставин цієї справи. Ця історія – не про один випадок. Вона про те, як подібні дії сприймаються людьми, коли немає прозорості та зрозумілої ідентифікації. Держава, що діє в масках, не має дивуватися, що громадяни від неї тікають», – підкреслює він.

омбудсмен ТЦК Дмитро Лубінець

