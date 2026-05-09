«Упал» и оказался в коме: Лубинец сообщил о госпитализации мужчины из-за действий вероятных представителей ТЦК

Дмитрий Лубинец сообщил о госпитализации жителя Днепра с тяжелой травмой головы из-за действий вероятных представителей ТЦК.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о критическом состоянии мужчины в Днепре, который получил тяжелую черепно-мозговую травму после встречи с лицами в военной форме и балаклавах.

По его словам, к нему обратилась жительница Днепра, которая заявила, что ее муж получил травмы вследствие действий группы лиц в балаклавах и форменной одежде, которых она идентифицирует как представителей ТЦК.

Он сейчас находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.

«Именно поэтому мы ежедневно получаем обращения граждан относительно действий отдельных представителей ТЦК и СП. Один из таких случаев — в Днепре. На видео — мужчина, которого официальная версия предлагает считать таким, что «сам упал и ударился головой». Сейчас он находится в крайне тяжелом состоянии, до этого — был в коме», — сказал омбудсмен.

Лубинец подчеркивает, что в соответствии с законодательством Украины представители ТЦК и СП во время выполнения служебных обязанностей должны быть надлежащим образом идентифицированы и предъявлять служебные удостоверения.

Сокрытие лиц вызывает у людей недоверие и непонимание, кто именно находится перед ними, что напрямую влияет на оценку таких событий.

В настоящее время начато досудебное расследование по статье 128 УК Украины — неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение.

Лубинец обратился в прокуратуру, осуществляющую процессуальное руководство, с требованием обеспечить полное и беспристрастное расследование и проверить, соблюдали ли представители ТЦК требования законодательства во время проведения мероприятий по оповещению.

«Продолжу требовать полного и объективного выяснения всех обстоятельств этого дела. Эта история — не об одном случае. Она о том, как подобные действия воспринимаются людьми, когда нет прозрачности и понятной идентификации. Государство, действующее в масках, не должно удивляться, что граждане от него убегают», — подчеркнул он.

