  1. В Украине

«Упал» и оказался в коме: Лубинец сообщил о госпитализации мужчины из-за действий вероятных представителей ТЦК

17:47, 9 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Дмитрий Лубинец сообщил о госпитализации жителя Днепра с тяжелой травмой головы из-за действий вероятных представителей ТЦК.
«Упал» и оказался в коме: Лубинец сообщил о госпитализации мужчины из-за действий вероятных представителей ТЦК
Фото: unian.net
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о критическом состоянии мужчины в Днепре, который получил тяжелую черепно-мозговую травму после встречи с лицами в военной форме и балаклавах.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По его словам, к нему обратилась жительница Днепра, которая заявила, что ее муж получил травмы вследствие действий группы лиц в балаклавах и форменной одежде, которых она идентифицирует как представителей ТЦК.

Он сейчас находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.

«Именно поэтому мы ежедневно получаем обращения граждан относительно действий отдельных представителей ТЦК и СП. Один из таких случаев — в Днепре. На видео — мужчина, которого официальная версия предлагает считать таким, что «сам упал и ударился головой». Сейчас он находится в крайне тяжелом состоянии, до этого — был в коме», — сказал омбудсмен.

Лубинец подчеркивает, что в соответствии с законодательством Украины представители ТЦК и СП во время выполнения служебных обязанностей должны быть надлежащим образом идентифицированы и предъявлять служебные удостоверения.

Сокрытие лиц вызывает у людей недоверие и непонимание, кто именно находится перед ними, что напрямую влияет на оценку таких событий.

В настоящее время начато досудебное расследование по статье 128 УК Украины — неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение.

Лубинец обратился в прокуратуру, осуществляющую процессуальное руководство, с требованием обеспечить полное и беспристрастное расследование и проверить, соблюдали ли представители ТЦК требования законодательства во время проведения мероприятий по оповещению.

«Продолжу требовать полного и объективного выяснения всех обстоятельств этого дела. Эта история — не об одном случае. Она о том, как подобные действия воспринимаются людьми, когда нет прозрачности и понятной идентификации. Государство, действующее в масках, не должно удивляться, что граждане от него убегают», — подчеркнул он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

омбудсмен ТЦК Дмитрий Лубинец

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Верховный Суд подтвердил право Центральной МСЭК отменять инвалидность заочно

Суд разъяснил, что МСЭК может пересматривать решения об инвалидности без очного осмотра, если медицинских данных достаточно.

Психолог оценил моральный вред от агрессии РФ в 140 млн грн: ВС подчеркнул, что размер определяет суд

ВС подтвердил, что компенсация морального вреда от РФ должна соответствовать принципам разумности, справедливости и соразмерности.

Расстройство адаптации и ПТСР стали основанием для отмены приговора по делу об избиении матери — ВС

ВС отменил приговор по делу об избиении матери, поскольку суды не проверили психическое состояние осуждённого и не назначили психиатрическую экспертизу.

Украина упростила легализацию иностранцев в армии: новые правила для добровольцев в ВСУ

С 10 мая в Украине изменяются правила пребывания иностранцев, проходящих службу в Вооруженных Силах, Нацгвардии и Госспецтрансслужбе.

Комитет рассмотрит новые правила выплаты вознаграждений обличителям коррупции: сколько они заработают и существуют ли ограничения

Суды и прокуратуру обяжут отчитываться перед НАПК относительно обличителей коррупции.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]