Для заброньованих чоловіків хочуть обмежити виїзд за кордон під час воєнного стану

У Раді хочуть посилити контроль за виїздом за кордон чоловіків, які мають бронювання під час воєнного стану та мобілізації.

У Верховній Раді пропонують обмежити виїзд за кордон для заброньованих чоловіків під час воєнного стану.

Як заявив один з народних депутатів від фракції «Слуга народу» у коментарі каналу «Говорить великий Львів», частина таких осіб не повертається в Україну після виїзду.

«Давайте, будемо реалістами. У нас є якийсь відсоток людей, які виїхали за кордон, отримавши бронь. Який це відсоток, яка кількість, як це порахувати, які можливі наслідки для підприємства, для директора», — сказав нардеп.

Він підкреслив, що парламенту можуть запропонувати механізми додаткового контролю за такими виїздами, зокрема щодо відпочинку за кордоном.

«Може не варто всіх заброньованих просто випускати за кордон на відпочинок. Повинні бути якісь механізми відповідальності. Бо ми може бронювати-бронювати, а вони виїздити-виїздити і так ми добронюємося», — додав депутат.

