Для забронированных мужчин хотят ограничить выезд за границу во время военного положения

В Раде хотят усилить контроль за выездом за границу мужчин, имеющих бронь во время военного положения и мобилизации.

В Верховной Раде предлагают ограничить выезд за границу для забронированных мужчин во время военного положения.

Как заявил один из народных депутатов от фракции «Слуга народа» в комментарии каналу «Говорит большой Львов», часть таких лиц не возвращается в Украину после выезда.

«Давайте будем реалистами. У нас есть какой-то процент людей, которые выехали за границу, получив бронь. Какой это процент, какое количество, как это посчитать, какие возможны последствия для предприятия, для директора», — сказал нардеп.

Он подчеркнул, что парламенту могут предложить механизмы дополнительного контроля за такими выездами, в частности относительно отдыха за границей.

«Может, не стоит всех забронированных просто выпускать за границу на отдых. Должны быть какие-то механизмы ответственности. Потому что мы можем бронировать-бронировать, а они выезжать-выезжать, и так мы добронируемся», — добавил депутат.

