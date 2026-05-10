Чи втратить ФОП право на другу групу ЄП, якщо послуги оплачує компанія: роз’яснення
Податківці роз’яснили, у яких випадках фізична особа-підприємець може залишатися платником єдиного податку другої групи, якщо послуги фактично оплачує юридична особа, яка не є платником єдиного податку.
Йдеться про ситуації, коли ФОП надає послуги фізичній особі, але оплату здійснює компанія.
ФОП має право перебувати на другій групі єдиного податку, якщо:
- у договорі замовником послуг визначена саме фізична особа;
- фізична особа підписує акт виконаних робіт;
- юридична особа лише оплачує вартість послуг за таку фізичну особу.
У такому випадку порушення умов перебування на другій групі єдиного податку не виникає.
Водночас інша ситуація виникає, якщо:
- замовником за договором є юридична особа, яка не є платником єдиного податку;
- саме юрособа підписує акти виконаних робіт;
- юрособа самостійно оплачує послуги.
Тоді ФОП порушує вимоги Податкового кодексу України щодо застосування другої групи єдиного податку. У такому разі підприємець втрачає право працювати на другій групі, однак може перейти на третю групу єдиного податку.
