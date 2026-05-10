  1. В Україні

Чи втратить ФОП право на другу групу ЄП, якщо послуги оплачує компанія: роз’яснення

08:30, 10 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Усе залежить від того, хто зазначений замовником у договорі та хто підписує акти виконаних робіт.
Чи втратить ФОП право на другу групу ЄП, якщо послуги оплачує компанія: роз’яснення
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Податківці роз’яснили, у яких випадках фізична особа-підприємець може залишатися платником єдиного податку другої групи, якщо послуги фактично оплачує юридична особа, яка не є платником єдиного податку.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Йдеться про ситуації, коли ФОП надає послуги фізичній особі, але оплату здійснює компанія.

ФОП має право перебувати на другій групі єдиного податку, якщо:

  • у договорі замовником послуг визначена саме фізична особа;
  • фізична особа підписує акт виконаних робіт;
  • юридична особа лише оплачує вартість послуг за таку фізичну особу.

У такому випадку порушення умов перебування на другій групі єдиного податку не виникає.

Водночас інша ситуація виникає, якщо:

  • замовником за договором є юридична особа, яка не є платником єдиного податку;
  • саме юрособа підписує акти виконаних робіт;
  • юрособа самостійно оплачує послуги.

Тоді ФОП порушує вимоги Податкового кодексу України щодо застосування другої групи єдиного податку. У такому разі підприємець втрачає право працювати на другій групі, однак може перейти на третю групу єдиного податку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

податкова підприємець ФОП податки

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

66 тисяч гривень за ігнорування судових рішень: чому ТЦК не оновлюють дані в реєстрі навіть після рішення суду

Бездіяльність ТЦК: аналіз судових рішень про накладення штрафів у 2026 році.

З українців автоматично стягуватимуть ПДВ за покупки через маркетплейси — податок включать у ціну товару

Якщо раніше товари до 150 євро не оподатковувались ПДВ, то тепер податок 20% будуть включати автоматично починаючи з 0 євро.

Хто претендує на посади суддів КСУ: результати оцінювання Дорадчої групи експертів

Дорадча група експертів завершила оцінювання кандидатів на дві вакантні посади суддів Конституційного Суду України за квотою Верховної Ради.

Посвідчення водія в Україні планують видавати з 15 років: що готує нова реформа від уряду

Реформа не лише впроваджує європейські категорії транспортних засобів, а й змінює взаємодію водія з сервісними центрами МВС.

Верховний Суд підтвердив право Центральної МСЕК скасовувати інвалідність заочно

Суд роз’яснив, що МСЕК може переглядати рішення щодо інвалідності без очного огляду, якщо медичні дані є достатніми.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]