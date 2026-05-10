Чи втратить ФОП право на другу групу ЄП, якщо послуги оплачує компанія: роз’яснення

Усе залежить від того, хто зазначений замовником у договорі та хто підписує акти виконаних робіт.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Податківці роз’яснили, у яких випадках фізична особа-підприємець може залишатися платником єдиного податку другої групи, якщо послуги фактично оплачує юридична особа, яка не є платником єдиного податку.

Йдеться про ситуації, коли ФОП надає послуги фізичній особі, але оплату здійснює компанія.

ФОП має право перебувати на другій групі єдиного податку, якщо:

у договорі замовником послуг визначена саме фізична особа;

фізична особа підписує акт виконаних робіт;

юридична особа лише оплачує вартість послуг за таку фізичну особу.

У такому випадку порушення умов перебування на другій групі єдиного податку не виникає.

Водночас інша ситуація виникає, якщо:

замовником за договором є юридична особа, яка не є платником єдиного податку;

саме юрособа підписує акти виконаних робіт;

юрособа самостійно оплачує послуги.

Тоді ФОП порушує вимоги Податкового кодексу України щодо застосування другої групи єдиного податку. У такому разі підприємець втрачає право працювати на другій групі, однак може перейти на третю групу єдиного податку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.