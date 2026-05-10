Потеряет ли ФЛП право на вторую группу единого налога, если услуги оплачивает компания: разъяснение

Все зависит от того, кто указан заказчиком в договоре и кто подписывает акты выполненных работ.

Налоговики разъяснили, в каких случаях физическое лицо-предприниматель может оставаться плательщиком единого налога второй группы, если услуги фактически оплачивает юридическое лицо, которое не является плательщиком единого налога.

Речь идет о ситуациях, когда ФЛП предоставляет услуги физическому лицу, однако оплату осуществляет компания.

ФЛП имеет право находиться на второй группе единого налога, если:

в договоре заказчиком услуг определено именно физическое лицо;

физическое лицо подписывает акт выполненных работ;

юридическое лицо лишь оплачивает стоимость услуг за такое физическое лицо.

В таком случае нарушения условий пребывания на второй группе единого налога не возникает.

В то же время другая ситуация возникает, если:

заказчиком по договору является юридическое лицо, которое не является плательщиком единого налога;

именно юрлицо подписывает акты выполненных работ;

юрлицо самостоятельно оплачивает услуги.

Тогда ФЛП нарушает требования Налогового кодекса Украины относительно применения второй группы единого налога. В таком случае предприниматель теряет право работать на второй группе, однако может перейти на третью группу единого налога.

