До 60 529 грн допомоги: що передбачено потерпілим від нещасних випадків на виробництві

16:17, 10 травня 2026
Розмір одноразової страхової виплати залежить від ступеня втрати працездатності, а в окремих випадках допомогу можуть зменшити до 50%.
Розмір одноразової допомоги потерпілому внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання залежить від ступеня втрати професійної працездатності.

Пенсійний фонд нагадує: його визначає медико-соціальна експертна комісія або експертна команда з оцінювання повсякденного функціонування особи.

Виплату обчислюють із розрахунку семи мінімальних заробітних плат, встановлених законом на день виникнення права на страхову виплату.

Станом на 1 квітня 2026 року мінімальна зарплата становить 8 647 грн. Відповідно, у разі встановлення 100% втрати професійної працездатності потерпілий може отримати 60 529 грн одноразової допомоги.

Якщо ступінь втрати працездатності є меншим, сума виплати визначається пропорційно встановленому відсотку.

Також законодавством передбачено можливість зменшення розміру одноразової страхової виплати. Це можливо у випадках, коли під час розслідування нещасного випадку встановлено, що ушкодження здоров’я настало не лише з вини роботодавця, а й через порушення потерпілим правил охорони праці.

У такому разі розмір допомоги можуть зменшити, але не більш як на 50%.

