До 60 529 грн помощи: что предусмотрено пострадавшим от несчастных случаев на производстве

16:17, 10 мая 2026
Размер единовременной страховой выплаты зависит от степени утраты трудоспособности, а в отдельных случаях помощь могут уменьшить до 50%.
Размер единовременной помощи пострадавшему вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания зависит от степени утраты профессиональной трудоспособности.

Пенсионный фонд напоминает: ее определяет медико-социальная экспертная комиссия или экспертная команда по оценке повседневного функционирования лица.

Выплату рассчитывают исходя из семи минимальных заработных плат, установленных законом на день возникновения права на страховую выплату.

По состоянию на 1 апреля 2026 года минимальная заработная плата составляет 8 647 грн. Соответственно, в случае установления 100% утраты профессиональной трудоспособности пострадавший может получить 60 529 грн единовременной помощи.

Если степень утраты трудоспособности меньше, сумма выплаты определяется пропорционально установленному проценту.

Также законодательством предусмотрена возможность уменьшения размера единовременной страховой выплаты. Это возможно в случаях, когда во время расследования несчастного случая установлено, что повреждение здоровья наступило не только по вине работодателя, но и вследствие нарушения пострадавшим правил охраны труда.

В таком случае размер помощи могут уменьшить, но не более чем на 50%.

