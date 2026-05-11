Держгеокадастр відкрив можливість реєстрації ділянок із житловими будинками на ТОТ

07:00, 11 травня 2026
Земельні ділянки на окупованих територіях тепер можна офіційно зареєструвати.
Держгеокадастр забезпечив впровадження у програмному забезпеченні Державного земельного кадастру функціональної можливості щодо державної реєстрації земельних ділянок, на яких розташовані житлові будинки (крім багатоквартирних), на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії (крім випадків, якщо бойові дії були завершені або можливість бойових дій була припинена) або тимчасово окупованих РФ.

Державна реєстрація зазначених земельних ділянок здійснюється в порядку, визначеному Законом України «Про Державний земельний кадастр» та Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051, з урахуванням особливостей, визначених підпунктом 26 пункту 27 та абзацом шістнадцятим пункту 28 розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу України.

Для державної реєстрації земельних ділянок, на яких розташовані житлові будинки (крім багатоквартирних), на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії (крім випадків, якщо бойові дії були завершені або можливість бойових дій була припинена) або тимчасово окупованих російською федерацією сертифікований інженер-землевпорядник через електронний кабінет вебресурсу електронних послуг Держгеокадастру подає в електронній формі такі документи:

  • заява про державну реєстрацію земельної ділянки за встановленою формою;
  • технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель, розроблена з урахуванням визначених особливостей;
  • електронний документ.

Електронний документ, який подається разом із технічною документацією із землеустрою щодо інвентаризації земель, має обов’язково містити елемент «Інформація про наявність особливостей, визначених підпунктом 26 пункту 27 та абзацом шістнадцятим пункту 28 розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу України» (TemporarilyOccupiedZoneInfo) із заповненими відомостями про наявність особливостей (True).

Розгляд поданих документів здійснюється державним кадастровим реєстратором, визначеним за принципом випадковості.

У відомостях Державного земельного кадастру про земельну ділянку (Поземельній книзі) та у витягах з ДЗК про земельну ділянку зазначається, що державна реєстрація ділянки проведена з урахуванням встановлених особливостей. Для таких ділянок визначено обмеження – забороняється:

  • здійснення поділу або об’єднання земельних ділянок;
  • зміна цільового призначення;
  • вчинення будь-яких правочинів;
  • звернення стягнення з будь-яких підстав, у тому числі у примусове.

Запровадження функціональної можливості у програмному забезпеченні Державного земельного кадастру щодо державної реєстрації земельних ділянок, на яких розташовані житлові будинки (крім багатоквартирних), на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії (крім випадків, якщо бойові дії були завершені або можливість бойових дій була припинена) або тимчасово окупованих російською федерацією має важливе практичне значення для громадян, які проживають або проживали на територіях бойових дій чи тимчасово окупованих територіях. Відтепер вони отримують можливість офіційно зафіксувати відомості про належні їм земельні ділянки у Державному земельному кадастрі навіть за умов обмеженого доступу до територій, що є важливим кроком для захисту їхніх майнових прав.

