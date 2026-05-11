  1. В Украине

Госгеокадастр открыл возможность регистрации участков с жилыми домами на ВОТ

07:00, 11 мая 2026
Земельные участки на оккупированных территориях теперь можно официально зарегистрировать.
Госгеокадастр обеспечил внедрение в программном обеспечении Государственного земельного кадастра функциональной возможности государственной регистрации земельных участков, на которых расположены жилые дома (кроме многоквартирных), на территориях, на которых ведутся (велись) боевые действия (кроме случаев, если боевые действия были завершены или возможность боевых действий была прекращена) либо временно оккупированных РФ.

Государственная регистрация указанных земельных участков осуществляется в порядке, определенном Законом Украины «О Государственном земельном кадастре» и Порядком ведения Государственного земельного кадастра, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 17 октября 2012 г. № 1051, с учетом особенностей, определенных подпунктом 26 пункта 27 и абзацем шестнадцатым пункта 28 раздела X «Переходные положения» Земельного кодекса Украины.

Для государственной регистрации земельных участков, на которых расположены жилые дома (кроме многоквартирных), на территориях, на которых ведутся (велись) боевые действия (кроме случаев, если боевые действия были завершены или возможность боевых действий была прекращена) либо временно оккупированных Российской Федерацией, сертифицированный инженер-землеустроитель через электронный кабинет веб-ресурса электронных услуг Госгеокадастра подает в электронной форме следующие документы:

  • заявление о государственной регистрации земельного участка по установленной форме;
  • техническую документацию по землеустройству относительно инвентаризации земель, разработанную с учетом определенных особенностей;
  • электронный документ.

Электронный документ, который подается вместе с технической документацией по землеустройству относительно инвентаризации земель, обязательно должен содержать элемент «Информация о наличии особенностей, определенных подпунктом 26 пункта 27 и абзацем шестнадцатым пункта 28 раздела X «Переходные положения» Земельного кодекса Украины» (TemporarilyOccupiedZoneInfo) с заполненными сведениями о наличии особенностей (True).

Рассмотрение поданных документов осуществляется государственным кадастровым регистратором, определенным по принципу случайности.

В сведениях Государственного земельного кадастра о земельном участке (Поземельной книге) и в выписках из ГЗК о земельном участке указывается, что государственная регистрация участка проведена с учетом установленных особенностей. Для таких участков определены ограничения — запрещается:

  • осуществление раздела или объединения земельных участков;
  • изменение целевого назначения;
  • совершение любых сделок;
  • обращение взыскания по любым основаниям, в том числе в принудительном порядке.

Внедрение функциональной возможности в программном обеспечении Государственного земельного кадастра относительно государственной регистрации земельных участков, на которых расположены жилые дома (кроме многоквартирных), на территориях, на которых ведутся (велись) боевые действия (кроме случаев, если боевые действия были завершены или возможность боевых действий была прекращена) либо временно оккупированных Российской Федерацией, имеет важное практическое значение для граждан, которые проживают или проживали на территориях боевых действий либо временно оккупированных территориях. Отныне они получают возможность официально зафиксировать сведения о принадлежащих им земельных участках в Государственном земельном кадастре даже в условиях ограниченного доступа к территориям, что является важным шагом для защиты их имущественных прав.

