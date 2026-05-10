Побив і погрожував зброєю: у Києві на охоронця напали через собаку

13:35, 10 травня 2026
У розпалі конфлікту порушник вдарив літнього чоловіка та в подальшому почав погрожувати йому зброєю.
У Києві поліція розпочала кримінальне провадження за фактом озброєного конфлікту у Соломʼянському районі

Правоохоронці встановили, що ввечері 9 травня до 70-річного охоронця гаражного кооперативу приїхав 52-річний мешканець сусіднього будинку із претензіями щодо місцевого собаки, який прибіг до його будинку.

За вказаним фактом відділом дізнання Соломʼянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство.

Правоохоронці вилучили у зловмисника пристрій для відстрілу гумових куль. Наразі триває досудове розслідування, порушнику готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину.

Національна поліція Київ

