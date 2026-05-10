  1. В Украине

Избил и угрожал оружием: в Киеве на охранника напали из-за собаки

13:35, 10 мая 2026
В разгар конфликта нарушитель ударил пожилого мужчину и впоследствии начал угрожать ему оружием.
В Киеве полиция начала уголовное производство по факту вооруженного конфликта в Соломенском районе.

Правоохранители установили, что вечером 9 мая к 70-летнему охраннику гаражного кооператива приехал 52-летний житель соседнего дома с претензиями по поводу местной собаки, которая прибежала к его дому.

В разгар конфликта нарушитель ударил пожилого мужчину и впоследствии начал угрожать ему оружием.

По указанному факту отделом дознания Соломенского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство.

Правоохранители изъяли у злоумышленника устройство для отстрела резиновых пуль. В настоящее время продолжается досудебное расследование, нарушителю готовится сообщение о подозрении в совершении преступления.

Национальная полиция Киев

