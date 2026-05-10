Соцпослуги та допомога людям: які громадські роботи найчастіше обирають українці

Найбільший попит серед безробітних українців мають громадські роботи у сфері соцпослуг, а серед тимчасових вакансій — торгівля.

У першому кварталі 2026 року до громадських робіт, які організовує Державна служба зайнятості, долучилися 5,6 тисячі безробітних українців. Середня тривалість таких робіт становила 16 днів. Ще майже 1,3 тисячі людей взяли участь у тимчасових роботах, де середня тривалість зайнятості склала 8 днів.

Найпопулярнішими напрямами громадських робіт стали сфери державного управління, оборони та надання соціальних послуг. Серед тимчасових робіт найбільший попит спостерігався у сфері оптової та роздрібної торгівлі.

Як пояснюють у Службі зайнятості, громадські роботи виконуються в інтересах громади та мають суспільно корисний характер. Для їх організації місцеві органи влади укладають договори з центрами зайнятості. Від початку року в Україні уклали понад 610 таких угод. Найбільше — у Черкаській області, де підписали 110 договорів.

Завдяки цим програмам вдалося створити 5,7 тисячі робочих місць. Лідерами за кількістю створених вакансій стали Черкаська область — 1,3 тисячі місць, а також Харківська область — понад тисячу.

Серед найпоширеніших напрямів громадських робіт у 2026 році:

державне управління, оборона та надання соціальних послуг — 3,2 тисячі вакансій;

роботи з людьми, які потребують сторонньої допомоги — 728;

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги — 632.

Після участі у громадських роботах понад 500 людей змогли працевлаштуватися на постійне місце роботи.

Тимчасові роботи передбачають короткострокові вакансії для виконання нетривалих завдань. З початку року в Україні створили 1,3 тисячі таких вакансій. Найбільше — в Івано-Франківській області, де з’явилося 244 робочих місця.

Найпопулярнішими напрямами тимчасових робіт стали:

оптова та роздрібна торгівля, а також ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів — 356 вакансій;

сільське, лісове та рибне господарства — 335;

переробна промисловість — 202.

Після виконання тимчасових робіт на постійну роботу працевлаштували 319 осіб.

