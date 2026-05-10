  1. В Україні

Соцпослуги та допомога людям: які громадські роботи найчастіше обирають українці

23:30, 10 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Найбільший попит серед безробітних українців мають громадські роботи у сфері соцпослуг, а серед тимчасових вакансій — торгівля.
Соцпослуги та допомога людям: які громадські роботи найчастіше обирають українці
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У першому кварталі 2026 року до громадських робіт, які організовує Державна служба зайнятості, долучилися 5,6 тисячі безробітних українців. Середня тривалість таких робіт становила 16 днів. Ще майже 1,3 тисячі людей взяли участь у тимчасових роботах, де середня тривалість зайнятості склала 8 днів.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Найпопулярнішими напрямами громадських робіт стали сфери державного управління, оборони та надання соціальних послуг. Серед тимчасових робіт найбільший попит спостерігався у сфері оптової та роздрібної торгівлі.

Як пояснюють у Службі зайнятості, громадські роботи виконуються в інтересах громади та мають суспільно корисний характер. Для їх організації місцеві органи влади укладають договори з центрами зайнятості. Від початку року в Україні уклали понад 610 таких угод. Найбільше — у Черкаській області, де підписали 110 договорів.

Завдяки цим програмам вдалося створити 5,7 тисячі робочих місць. Лідерами за кількістю створених вакансій стали Черкаська область — 1,3 тисячі місць, а також Харківська область — понад тисячу.

Серед найпоширеніших напрямів громадських робіт у 2026 році:

  • державне управління, оборона та надання соціальних послуг — 3,2 тисячі вакансій;
  • роботи з людьми, які потребують сторонньої допомоги — 728;
  • охорона здоров’я та надання соціальної допомоги — 632.

Після участі у громадських роботах понад 500 людей змогли працевлаштуватися на постійне місце роботи.

Тимчасові роботи передбачають короткострокові вакансії для виконання нетривалих завдань. З початку року в Україні створили 1,3 тисячі таких вакансій. Найбільше — в Івано-Франківській області, де з’явилося 244 робочих місця.

Найпопулярнішими напрямами тимчасових робіт стали:

  • оптова та роздрібна торгівля, а також ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів — 356 вакансій;
  • сільське, лісове та рибне господарства — 335;
  • переробна промисловість — 202.

Після виконання тимчасових робіт на постійну роботу працевлаштували 319 осіб.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Обвинувачені зможуть вимагати компенсацію за незаконне переслідування через суд: до КПК готують зміни

Новий законопроєкт передбачає уточнення процесуальних прав сторін у справах, що відкриваються за заявою потерпілого.

Формальний родич більше не підстава для відмови у звільненні з лав ЗСУ за сімейними обставинами: нова позиція Верховного Суду

ВС став на бік військового у справі про звільнення за сімейними обставинами.

Де у судовій системі найбільший кадровий дефіцит та високі зарплати — Мінфін оприлюднив дані

Зарплати у судах коливаються від 46 до 102 тис. грн, водночас майже чверть посад залишаються вакантними — дані дашборду Мінфіну.

Суд визнав щомісячні бойові виплати ЗСУ постійними — їх врахують при допомозі на оздоровлення

Якщо додаткова винагорода виплачувалася щомісячно, вона втрачає статус разової та має враховуватися при розрахунку допомоги на оздоровлення, попри заперечення військових частин.

Факт трудових відносин можна встановити навіть без трудової книжки та наказу — позиція ВС

Верховний Суд наголосив, що відсутність наказу про прийняття на роботу сама по собі не виключає існування трудових відносин.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]