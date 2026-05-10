Соцуслуги и помощь людям: какие общественные работы чаще всего выбирают украинцы

23:30, 10 мая 2026
Наибольшим спросом среди безработных украинцев пользуются общественные работы в сфере социальных услуг, а среди временных вакансий — торговля.
В первом квартале 2026 года к общественным работам, которые организует Государственная служба занятости, присоединились 5,6 тысячи безработных украинцев. Средняя продолжительность таких работ составила 16 дней. Еще почти 1,3 тысячи человек приняли участие во временных работах, где средняя продолжительность занятости составила 8 дней.

Самыми популярными направлениями общественных работ стали сферы государственного управления, обороны и предоставления социальных услуг. Среди временных работ наибольший спрос наблюдался в сфере оптовой и розничной торговли.

Как объясняют в Службе занятости, общественные работы выполняются в интересах общины и имеют общественно полезный характер. Для их организации местные органы власти заключают договоры с центрами занятости. С начала года в Украине заключили более 610 таких соглашений. Больше всего — в Черкасской области, где подписали 110 договоров.

Благодаря этим программам удалось создать 5,7 тысячи рабочих мест. Лидерами по количеству созданных вакансий стали Черкасская область — 1,3 тысячи мест, а также Харьковская область — более тысячи.

Среди самых распространенных направлений общественных работ в 2026 году:

  • государственное управление, оборона и предоставление социальных услуг — 3,2 тысячи вакансий;
  • работы с людьми, которые нуждаются в посторонней помощи — 728;
  • здравоохранение и предоставление социальной помощи — 632.

После участия в общественных работах более 500 человек смогли трудоустроиться на постоянное место работы.

Временные работы предусматривают краткосрочные вакансии для выполнения непродолжительных задач. С начала года в Украине создали 1,3 тысячи таких вакансий. Больше всего — в Ивано-Франковской области, где появилось 244 рабочих места.

Самыми популярными направлениями временных работ стали:

  • оптовая и розничная торговля, а также ремонт автотранспортных средств и мотоциклов — 356 вакансий;
  • сельское, лесное и рыбное хозяйства — 335;
  • перерабатывающая промышленность — 202.

После выполнения временных работ на постоянную работу трудоустроили 319 человек.

