  1. В Україні

ФОП можуть отримати штраф і пеню за борг із військового збору — які строки сплати

22:29, 10 травня 2026
За борг із військового збору ФОПам на єдиному податку можуть нарахувати штраф у розмірі 50%.
Фізичним особам-підприємцям на єдиному податку першої, другої та четвертої груп можуть понести відповідальність за несплату або неповну сплату військового збору. У разі прострочення податкова може не лише оштрафувати платника, а й нарахувати пеню.

Відповідно до Податкового кодексу України, ФОПи — платники єдиного податку першої, другої та четвертої груп зобов’язані сплачувати військовий збір авансовими внесками не пізніше 20 числа кожного місяця. Також дозволяється сплата наперед — за квартал або рік, але не довше ніж до завершення поточного звітного року.

У разі несплати або перерахування військового збору не в повному обсязі передбачено штраф у розмірі 50% ставки військового збору.

Крім того, Податковий кодекс передбачає нарахування пені. Вона починає нараховуватися після спливу 90 календарних днів, що настають після граничного строку сплати податкового зобов’язання.

Починаючи з 91-го дня прострочення, пеня нараховується за кожен календарний день несплати, включно з днем погашення боргу. Її розмір визначається виходячи зі 100% річної облікової ставки Національного банку України, яка діє на відповідний день.

Таким чином, якщо ФОП на єдиному податку сплатив військовий збір не повністю або із запізненням, податковий орган має право нарахувати як штраф, так і пеню.

