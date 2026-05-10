ФЛП могут получить штраф и пеню за долг по военному сбору — какие сроки уплаты

22:29, 10 мая 2026
За долг по военному сбору ФЛП на едином налоге могут начислить штраф в размере 50%.
Физические лица-предприниматели на едином налоге первой, второй и четвертой групп могут понести ответственность за неуплату или неполную уплату военного сбора. В случае просрочки налоговая может не только оштрафовать плательщика, но и начислить пеню.

Согласно Налоговому кодексу Украины, ФЛП — плательщики единого налога первой, второй и четвертой групп обязаны уплачивать военный сбор авансовыми взносами не позднее 20 числа каждого месяца. Также разрешается уплата наперед — за квартал или год, но не дольше чем до завершения текущего отчетного года.

В случае неуплаты или перечисления военного сбора не в полном объеме предусмотрен штраф в размере 50% ставки военного сбора.

Кроме того, Налоговый кодекс предусматривает начисление пени. Она начинает начисляться после истечения 90 календарных дней, следующих за предельным сроком уплаты налогового обязательства.

Начиная с 91-го дня просрочки, пеня начисляется за каждый календарный день неуплаты, включая день погашения долга. Ее размер определяется исходя из 100% годовой учетной ставки Национального банка Украины, действующей на соответствующий день.

Таким образом, если ФЛП на едином налоге уплатил военный сбор не полностью или с опозданием, налоговый орган имеет право начислить как штраф, так и пеню.

