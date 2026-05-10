Чи потрібно роботодавцю переоформлювати документи після зміни адреси або назви вулиці

У яких випадках зміна адреси, назви підприємства чи перейменування вулиці не впливають на чинність дозвільних документів.

У разі зміни назви підприємства, адреси чи перейменування вулиці роботодавцям не потрібно отримувати новий дозвіл або вносити зміни до вже чинного документа дозвільного характеру.

У Держпраці зазначили, що відповідно до статті 41 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» зміна найменування та місцезнаходження юридичної особи, а також зміна прізвища, імені, по батькові чи місця проживання фізичної особи-підприємця не є підставою для переоформлення дозвільних документів.

Це правило також стосується випадків, коли змінюється або перейменовується назва вулиці, провулка, проспекту чи іншого об’єкта адресації населеного пункту.

