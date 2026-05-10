  1. В Украине

Нужно ли работодателю переоформлять документы после изменения адреса или названия улицы

23:59, 10 мая 2026
В каких случаях изменение адреса, названия предприятия или переименование улицы не влияют на действие разрешительных документов.
В случае изменения названия предприятия, адреса или переименования улицы работодателям не нужно получать новое разрешение или вносить изменения в уже действующий документ разрешительного характера.

В Гоструда отметили, что в соответствии со статьей 41 Закона Украины «О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности» изменение наименования и местонахождения юридического лица, а также изменение фамилии, имени, отчества или места проживания физического лица-предпринимателя не является основанием для переоформления разрешительных документов.

Это правило также касается случаев, когда изменяется или переименовывается название улицы, переулка, проспекта или другого объекта адресации населенного пункта.

Гоструда

