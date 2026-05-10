Нужно ли работодателю переоформлять документы после изменения адреса или названия улицы

В каких случаях изменение адреса, названия предприятия или переименование улицы не влияют на действие разрешительных документов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В случае изменения названия предприятия, адреса или переименования улицы работодателям не нужно получать новое разрешение или вносить изменения в уже действующий документ разрешительного характера.

В Гоструда отметили, что в соответствии со статьей 41 Закона Украины «О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности» изменение наименования и местонахождения юридического лица, а также изменение фамилии, имени, отчества или места проживания физического лица-предпринимателя не является основанием для переоформления разрешительных документов.

Это правило также касается случаев, когда изменяется или переименовывается название улицы, переулка, проспекта или другого объекта адресации населенного пункта.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.