  В Україні

Чоловік має бронь або відстрочку: чи потрібно йому проходити ВЛК

16:35, 10 травня 2026
Проходити військово-лікарську експертизу не мають обов'язку деякі військовозобов'язані.
Фото: portal.lviv.ua
Міністерство оборони України пояснило, чи потрібно чоловіку проходити військово-лікарську комісію, якщо у нього є бронь або відстрочка.

«Проходити військово-лікарську експертизу не мають обов'язку військовозобов'язані, які заброньовані або на яких оформлена відстрочка від мобілізації», - повідомляють у відомстві.

Проте, за виключенням наступних випадків:

  • підписання контракту для проходження військової служби;
  • досі мають рішення ВЛК з формулюванням «Непридатний до військової служби у мирний час, обмежено придатний у воєнний час» та не проходили повторний медичний огляд (за винятком осіб з інвалідністю, визнаних такими у встановленому порядку);
  • самостійно виявили бажання пройти медичний огляд.

У Міноборони зазначили, щоб пройти ВЛК, необхідно мати направлення. 

Хто видає направлення на ВЛК 

Направлення – це обов’язковий документ для проходження ВЛК. Його видають:

  • керівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП);
  • керівники Центрів рекрутингу Збройних Сил України;
  • командири військових частин – для діючих військовослужбовців.

У Міноборони нагадали, що наразі для військовозобов’язаних діє спрощена процедура. Вони можуть самостійно подати запит на електронне направлення через застосунок Резерв+.

Для цього необхідно перейти на вкладку «Сервіси», вибрати «Направлення на ВЛК» заповнити форму і надіслати запит. Електронне направлення має з’явитися в особистому кабінеті після перевірки.

Таким чином, щоб отримати електронне направлення, не потрібно особисто йти до ТЦК. Разом з тим ця функція стане в нагоді тільки у випадку, якщо є можливість пройти медичний огляд ВЛК при ТЦК, до якого особа приписана.

Діючі військовослужбовці можуть отримати паперове направлення, подавши цифровий рапорт через застосунок Армія+. При цьому необхідно мати медичний документ з рекомендацією лікаря щодо потреби у проходженні медичного огляду ВЛК.

«Повістка не дорівнює направленню на ВЛК. Повістка – це вимога з’явитися до ТЦК для уточнення даних або мобілізації.

Направлення є документом, який є підставою для проходження медичного огляду з конкретною метою (наприклад, при мобілізації, підписанні контракту на військову службу, вступі до вищого військового навчального закладу тощо)», - додали у міністерстві.

