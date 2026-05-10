У мужчины есть бронь или отсрочка: нужно ли ему проходить ВВК
Министерство обороны Украины объяснило, нужно ли мужчине проходить военно-врачебную комиссию, если у него есть бронь или отсрочка.
«Проходить военно-врачебную экспертизу не обязаны военнообязанные, которые забронированы или на которых оформлена отсрочка от мобилизации», — сообщают в ведомстве.
Однако, за исключением следующих случаев:
- подписание контракта для прохождения военной службы;
- имеют решение ВВК с формулировкой «Непригоден к военной службе в мирное время, ограниченно пригоден в военное время» и не проходили повторный медицинский осмотр (за исключением лиц с инвалидностью, признанных таковыми в установленном порядке);
- самостоятельно изъявили желание пройти медицинский осмотр.
В Минобороны отметили, что для прохождения ВЛК необходимо иметь направление.
Кто выдает направление на ВВК
Направление — это обязательный документ для прохождения ВЛК. Его выдают:
- руководители территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП);
- руководители Центров рекрутинга Вооруженных Сил Украины;
- командиры воинских частей — для действующих военнослужащих.
В Минобороны напомнили, что сейчас для военнообязанных действует упрощенная процедура. Они могут самостоятельно подать запрос на электронное направление через приложение «Резерв+».
Для этого необходимо перейти на вкладку «Сервисы», выбрать «Направление на ВВК», заполнить форму и отправить запрос. Электронное направление должно появиться в личном кабинете после проверки.
Таким образом, чтобы получить электронное направление, не нужно лично идти в ТЦК. Вместе с тем эта функция будет полезна только в случае, если есть возможность пройти медицинский осмотр ВЛК при ТЦК, к которому лицо приписано.
Действующие военнослужащие могут получить бумажное направление, подав цифровой рапорт через приложение «Армия+». При этом необходимо иметь медицинский документ с рекомендацией врача о необходимости прохождения медицинского осмотра ВВК.
«Повестка не равна направлению на ВЛК. Повестка — это требование явиться в ТЦК для уточнения данных или мобилизации.
Направление является документом, который служит основанием для прохождения медицинского осмотра с конкретной целью (например, при мобилизации, подписании контракта на военную службу, поступлении в высшее военное учебное заведение и т. д.)», — добавили в министерстве.
