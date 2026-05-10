  1. В Украине

У мужчины есть бронь или отсрочка: нужно ли ему проходить ВВК

16:35, 10 мая 2026
Проходить военно-врачебную экспертизу не обязаны некоторые военнообязанные.
Фото: portal.lviv.ua
Министерство обороны Украины объяснило, нужно ли мужчине проходить военно-врачебную комиссию, если у него есть бронь или отсрочка.

«Проходить военно-врачебную экспертизу не обязаны военнообязанные, которые забронированы или на которых оформлена отсрочка от мобилизации», — сообщают в ведомстве.

Однако, за исключением следующих случаев:

  • подписание контракта для прохождения военной службы;
  • имеют решение ВВК с формулировкой «Непригоден к военной службе в мирное время, ограниченно пригоден в военное время» и не проходили повторный медицинский осмотр (за исключением лиц с инвалидностью, признанных таковыми в установленном порядке);
  • самостоятельно изъявили желание пройти медицинский осмотр.

В Минобороны отметили, что для прохождения ВЛК необходимо иметь направление.

Кто выдает направление на ВВК

Направление — это обязательный документ для прохождения ВЛК. Его выдают:

  • руководители территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП);
  • руководители Центров рекрутинга Вооруженных Сил Украины;
  • командиры воинских частей — для действующих военнослужащих.

В Минобороны напомнили, что сейчас для военнообязанных действует упрощенная процедура. Они могут самостоятельно подать запрос на электронное направление через приложение «Резерв+».

Для этого необходимо перейти на вкладку «Сервисы», выбрать «Направление на ВВК», заполнить форму и отправить запрос. Электронное направление должно появиться в личном кабинете после проверки.

Таким образом, чтобы получить электронное направление, не нужно лично идти в ТЦК. Вместе с тем эта функция будет полезна только в случае, если есть возможность пройти медицинский осмотр ВЛК при ТЦК, к которому лицо приписано.

Действующие военнослужащие могут получить бумажное направление, подав цифровой рапорт через приложение «Армия+». При этом необходимо иметь медицинский документ с рекомендацией врача о необходимости прохождения медицинского осмотра ВВК.

«Повестка не равна направлению на ВЛК. Повестка — это требование явиться в ТЦК для уточнения данных или мобилизации.

Направление является документом, который служит основанием для прохождения медицинского осмотра с конкретной целью (например, при мобилизации, подписании контракта на военную службу, поступлении в высшее военное учебное заведение и т. д.)», — добавили в министерстве.

