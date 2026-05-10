  1. В Україні

«Послуга недоступна»: що робити, якщо у за Дії відсутня ID-картка або закордонний паспорт

18:41, 10 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Якщо з’являється повідомлення «Послуга недоступна. Нам не вдалося отримати інформацію з Демографічного реєстру…», то треба зробити кілька кроків.
«Послуга недоступна»: що робити, якщо у за Дії відсутня ID-картка або закордонний паспорт
Фото: dmsu.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міграційна служба Дніпропетровської області пояснило, що робити, якщо у за стосунку Дія відсутня ID-картка або закордонний паспорт і з’являється повідомлення «Послуга недоступна. Нам не вдалося отримати інформацію з Демографічного реєстру…»?

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

В такому випадку треба:

Варіант 1

Через 30 днів після дня народження оформіть Дія.Картку онлайн у банку-партнері (ПриватБанк, monobank, А-Банк, Банк Кредит Дніпро, Sense Bank);

Після відкриття спеціального рахунку зверніться до ЦНАПу – працівник оформить заявку через портал Дія;

Протягом 7 днів отримаєте повідомлення на електронну пошту про зарахування коштів;

Після цього зможете пройти Скринінг здоров’я 40+.

Варіант 2

Зверніться до підрозділу Державної міграційної служби;

Оформіть ID-картку або біометричний закордонний паспорт;

Після появи цифрового документа в Дії повторіть подання заявки через застосунок.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

паспорт закордонний паспорт ID-паспорт Дія

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Формальний родич більше не підстава для відмови у звільненні з лав ЗСУ за сімейними обставинами: нова позиція Верховного Суду

ВС став на бік військового у справі про звільнення за сімейними обставинами.

Де у судовій системі найбільший кадровий дефіцит та високі зарплати — Мінфін оприлюднив дані

Зарплати у судах коливаються від 46 до 102 тис. грн, водночас майже чверть посад залишаються вакантними — дані дашборду Мінфіну.

Суд визнав щомісячні бойові виплати ЗСУ постійними — їх врахують при допомозі на оздоровлення

Якщо додаткова винагорода виплачувалася щомісячно, вона втрачає статус разової та має враховуватися при розрахунку допомоги на оздоровлення, попри заперечення військових частин.

Факт трудових відносин можна встановити навіть без трудової книжки та наказу — позиція ВС

Верховний Суд наголосив, що відсутність наказу про прийняття на роботу сама по собі не виключає існування трудових відносин.

66 тисяч гривень за ігнорування судових рішень: чому ТЦК не оновлюють дані в реєстрі навіть після рішення суду

Бездіяльність ТЦК: аналіз судових рішень про накладення штрафів у 2026 році.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]