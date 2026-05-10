«Послуга недоступна»: що робити, якщо у за Дії відсутня ID-картка або закордонний паспорт

Якщо з’являється повідомлення «Послуга недоступна. Нам не вдалося отримати інформацію з Демографічного реєстру…», то треба зробити кілька кроків.

Міграційна служба Дніпропетровської області пояснило, що робити, якщо у за стосунку Дія відсутня ID-картка або закордонний паспорт і з’являється повідомлення «Послуга недоступна. Нам не вдалося отримати інформацію з Демографічного реєстру…»?

В такому випадку треба:

Варіант 1

Через 30 днів після дня народження оформіть Дія.Картку онлайн у банку-партнері (ПриватБанк, monobank, А-Банк, Банк Кредит Дніпро, Sense Bank);

Після відкриття спеціального рахунку зверніться до ЦНАПу – працівник оформить заявку через портал Дія;

Протягом 7 днів отримаєте повідомлення на електронну пошту про зарахування коштів;

Після цього зможете пройти Скринінг здоров’я 40+.

Варіант 2

Зверніться до підрозділу Державної міграційної служби;

Оформіть ID-картку або біометричний закордонний паспорт;

Після появи цифрового документа в Дії повторіть подання заявки через застосунок.

