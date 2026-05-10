«Услуга недоступна»: что делать, если в Дії отсутствует ID-карта или загранпаспорт

Если появляется сообщение «Услуга недоступна. Нам не удалось получить информацию из Демографического реестра…», нужно выполнить несколько шагов.

Миграционная служба Днепропетровской области объяснила, что делать, если в приложении Дія отсутствует ID-карта или заграничный паспорт и появляется сообщение «Услуга недоступна. Нам не удалось получить информацию из Демографического реестра…»?

В таком случае нужно:

Вариант 1

Через 30 дней после дня рождения оформите Дія.Карту онлайн в банке-партнере (ПриватБанк, monobank, А-Банк, Банк Кредит Днепр, Sense Bank);

После открытия специального счета обратитесь в ЦНАП — сотрудник оформит заявку через портал Дія;

В течение 7 дней получите сообщение на электронную почту о зачислении средств;

После этого сможете пройти Скрининг здоровья 40+.

Вариант 2

Обратитесь в подразделение Государственной миграционной службы;

Оформите ID-карту или биометрический заграничный паспорт;

