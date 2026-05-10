Шахтар достроково став чемпіоном України з футболу

Донецький Шахтар став чемпіоном України з футболу після розгромної перемоги у Львові.

Донецький «Шахтар» достроково виграв українську Прем'єр-лігу з футболу в сезоні 2025/26. Золоті медалі «Гірникам» гарантувала перемога над СК «Полтава» у рамках 27-го тура — 4:0. Гра відбулася на Арені Львів.

СК Полтава — Шахтар (Донецьк) — 0:4

Голи: Криськів, 45+3, Сілва, 55, 61, Траоре, 67

Таким чином, після перемоги «Шахтар» набрав 66 очок, оформивши золоті медалі за три тури до кінця сезону. Перевага підопічних Арди Турана над «Поліссям», яке йдедругим, складає 11 очок.

