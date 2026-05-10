Шахтер досрочно стал чемпионом Украины по футболу

17:29, 10 мая 2026
Донецкий Шахтер стал чемпионом Украины по футболу после разгромной победы во Львове.
Фото: facebook.com/fcshakhtar
Донецкий «Шахтер» досрочно выиграл украинскую Премьер-лигу по футболу в сезоне 2025/26. Золотые медали «Горнякам» гарантировала победа над СК «Полтава» в рамках 27-го тура — 4:0. Игра состоялась на «Арене Львов».

СК «Полтава» — «Шахтер» (Донецк) — 0:4

Голы: Крыськив, 45+3, Силва, 55, 61, Траоре, 67

Таким образом, после победы «Шахтер» набрал 66 очков, оформив золотые медали за три тура до конца сезона. Преимущество подопечных Арды Турана над «Полесьем», которое идет вторым, составляет 11 очков.

