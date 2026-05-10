До 1 червня будуть завершені поточні ремонти на всіх дорогах загального користування — уряд

18:05, 10 травня 2026
Наразі пріоритетом є дороги з найбільшим навантаженням, пошкодженнями та значенням для логістики, оборони, евакуації й роботи громад.
До 1 червня будуть завершені поточні ремонти на всіх дорогах загального користування. Очікуваний план — 10 млн квадратних метрів дорожнього покриття. Про це повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко.

«Пріоритет — дороги з найбільшим навантаженням, пошкодженнями та значенням для логістики, оборони, евакуації й роботи громад», - заявила вона.

Очільниця уряду підкреслила, що станом на початок травня вже завершені основні роботи на ключових міжнародних трасах.

Державна спеціальна служба транспорту продовжує ремонти у 40-кілометровій зоні біля лінії зіткнення. Роботи тривають на 59 ділянках загальною протяжністю понад 1200 км.

«Окремий фокус — місцеві дороги. Для їх ремонту Уряд зі свого боку додатково спрямує 3,5 млрд грн», - додала Свириденко.

