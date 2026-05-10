До 1 июня будут завершены текущие ремонты на всех дорогах общего пользования — правительство

18:05, 10 мая 2026
Сейчас приоритетом являются дороги с наибольшей нагрузкой, повреждениями и значением для логистики, обороны, эвакуации и работы общин.
До 1 июня будут завершены текущие ремонты на всех дорогах общего пользования. Ожидаемый план — 10 млн квадратных метров дорожного покрытия. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

«Приоритет — дороги с наибольшей нагрузкой, повреждениями и значением для логистики, обороны, эвакуации и работы общин», — заявила она.

Глава правительства подчеркнула, что по состоянию на начало мая уже завершены основные работы на ключевых международных трассах.

Государственная специальная служба транспорта продолжает ремонты в 40-километровой зоне возле линии соприкосновения. Работы продолжаются на 59 участках общей протяженностью более 1200 км.

«Отдельный фокус — местные дороги. Для их ремонта правительство со своей стороны дополнительно направит 3,5 млрд грн», — добавила Свириденко.

