На мосту Патона у Києві виявили дефект – рух транспорту обмежать

Рух транспорту частково обмежать до 14 травня через ремонт.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві на мосту імені О. Є. Патона тимчасово частково обмежать рух транспорту в першій смузі у напрямку з лівого на правий берег. Причиною стали невідкладні ремонтні роботи.

Як повідомили у КП «Київавтошляхміст», під час планового технічного огляду фахівці виявили дефект деформаційного шва закритого типу бетонних плит мостового полотна.

У підприємстві пояснили, що ремонт необхідний для запобігання подальшому руйнуванню конструкції та можливому утворенню провалу.

За попередньою оцінкою, виявлений дефект має локальний характер і не впливає на загальний технічний стан мосту. Водночас пошкодження потребує оперативного усунення.

Орієнтовно ремонтні роботи триватимуть до 14 травня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.