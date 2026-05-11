На мосту Патона у Києві виявили дефект – рух транспорту обмежать
У Києві на мосту імені О. Є. Патона тимчасово частково обмежать рух транспорту в першій смузі у напрямку з лівого на правий берег. Причиною стали невідкладні ремонтні роботи.
Як повідомили у КП «Київавтошляхміст», під час планового технічного огляду фахівці виявили дефект деформаційного шва закритого типу бетонних плит мостового полотна.
У підприємстві пояснили, що ремонт необхідний для запобігання подальшому руйнуванню конструкції та можливому утворенню провалу.
За попередньою оцінкою, виявлений дефект має локальний характер і не впливає на загальний технічний стан мосту. Водночас пошкодження потребує оперативного усунення.
Орієнтовно ремонтні роботи триватимуть до 14 травня.
