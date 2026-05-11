На мосту Патона в Киеве обнаружили дефект – движение транспорта ограничат

08:48, 11 мая 2026
Движение транспорта частично ограничат до 14 мая из-за ремонта.
В Киеве на мосту имени Е. О. Патона временно частично ограничат движение транспорта в первой полосе в направлении с левого на правый берег. Причиной стали неотложные ремонтные работы.

Как сообщили в КП «Киевавтодормост», во время планового технического осмотра специалисты обнаружили дефект деформационного шва закрытого типа бетонных плит мостового полотна.

На предприятии пояснили, что ремонт необходим для предотвращения дальнейшего разрушения конструкции и возможного образования провала.

По предварительной оценке, выявленный дефект имеет локальный характер и не влияет на общее техническое состояние моста. В то же время повреждение требует оперативного устранения.

Ориентировочно ремонтные работы продлятся до 14 мая.

