  В Україні

Як зареєструвати новонароджену дитини, якщо тато проходить військову службу

18:44, 11 травня 2026
Для реєстрації новонародженої дитини треба підготувати низку документів.
Фото: volynnews.com
Оформити свідоцтво про народження потрібно впродовж першого місяця після народження дитини. Навіть якщо батько перебуває на фронті або не має змоги бути особисто присутнім, процедуру можна пройти без перешкод. Про це повідомив Івано-Франківський центр комплектування та соціальної підтримки.

Що потрібно підготувати:

▫️ медичне підтвердження народження дитини;

▫️ паспорт заявника;

▫️ свідоцтво про шлюб — за наявності;

▫️ заяву про визнання батьківства — якщо батьки не перебувають у шлюбі.

Як відбувається оформлення:

▫️ якщо шлюб офіційно зареєстрований — мама, родич або інша уповноважена особа можуть подати документи через ДРАЦС, ЦНАП або сервіс «єМалятко»;

▫️ якщо шлюб не укладено — необхідна заява про визнання батьківства. Її можна оформити окремо, надіслати поштою або передати з нотаріальним посвідченням;

▫️ для військовослужбовців, які перебувають у районі бойових дій, посвідчити заяву чи довіреність має право командир підрозділу.

У разі відсутності заяви відомості про батька можуть бути записані зі слів матері. Надалі батьківство можна офіційно встановити та внести зміни до свідоцтва про народження.

