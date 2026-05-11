Как зарегистрировать новорожденного ребенка, если отец проходит военную службу
Оформить свидетельство о рождении нужно в течение первого месяца после рождения ребенка. Даже если отец находится на фронте или не имеет возможности лично присутствовать, процедуру можно пройти без препятствий. Об этом сообщил Ивано-Франковский центр комплектования и социальной поддержки.
Что нужно подготовить:
▫️ медицинское подтверждение рождения ребенка;
▫️ паспорт заявителя;
▫️ свидетельство о браке — при наличии;
▫️ заявление о признании отцовства — если родители не состоят в браке.
Как происходит оформление:
▫️ если брак официально зарегистрирован — мама, родственник или другое уполномоченное лицо могут подать документы через ДРАЦС, ЦНАП или сервис «єМалятко»;
▫️ если брак не заключен — необходимо заявление о признании отцовства. Его можно оформить отдельно, отправить по почте или передать с нотариальным удостоверением;
▫️ для военнослужащих, находящихся в районе боевых действий, удостоверить заявление или доверенность имеет право командир подразделения.
В случае отсутствия заявления сведения об отце могут быть записаны со слов матери. В дальнейшем отцовство можно официально установить и внести изменения в свидетельство о рождении.
