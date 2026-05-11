  1. В Украине

Как зарегистрировать новорожденного ребенка, если отец проходит военную службу

18:44, 11 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Для регистрации новорожденного ребенка необходимо подготовить ряд документов.
Как зарегистрировать новорожденного ребенка, если отец проходит военную службу
Фото: volynnews.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

 Оформить свидетельство о рождении нужно в течение первого месяца после рождения ребенка. Даже если отец находится на фронте или не имеет возможности лично присутствовать, процедуру можно пройти без препятствий. Об этом сообщил Ивано-Франковский центр комплектования и социальной поддержки.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Что нужно подготовить:

▫️ медицинское подтверждение рождения ребенка;

▫️ паспорт заявителя;

▫️ свидетельство о браке — при наличии;

▫️ заявление о признании отцовства — если родители не состоят в браке.

Как происходит оформление:

▫️ если брак официально зарегистрирован — мама, родственник или другое уполномоченное лицо могут подать документы через ДРАЦС, ЦНАП или сервис «єМалятко»;

▫️ если брак не заключен — необходимо заявление о признании отцовства. Его можно оформить отдельно, отправить по почте или передать с нотариальным удостоверением;

▫️ для военнослужащих, находящихся в районе боевых действий, удостоверить заявление или доверенность имеет право командир подразделения.

В случае отсутствия заявления сведения об отце могут быть записаны со слов матери. В дальнейшем отцовство можно официально установить и внести изменения в свидетельство о рождении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ВСУ

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

ВС разрешил ТЦК обжаловать решения о самостоятельном воспитании ребёнка военнообязанными, которые уклоняются от мобилизации

ВС пришёл к выводу, что ТЦК имеет право обжаловать решения по семейным спорам, если они могут создавать основания для отсрочки или освобождения от военной службы.

Временные меры ЕСПЧ по делу Dziurda: может ли государство игнорировать результаты законного избрания судей

Страсбург создает новый прецедент: блокирование присяги судей считается угрозой верховенству права.

Является ли обещание взятки таким же преступлением, как его предоставление: Верховная Рада уточнит наказание

Верховная Рада планирует исправить ошибку в УК, из-за которой предложение взятки топ-чиновнику приравнивалось к его предоставлению.

Налоговый кодекс хотят «подлатать»: что изменится в процедуре обжалования

Налоговые нормы предлагают согласовать с законом об админпроцедуре.

Как законодательство и судебная практика регулируют авторское право на ИИ-контент

ИИ уже создаёт код, тексты и дизайн, однако вопрос принадлежности прав на такой контент до сих пор остаётся открытым.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]