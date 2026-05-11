Как зарегистрировать новорожденного ребенка, если отец проходит военную службу

Для регистрации новорожденного ребенка необходимо подготовить ряд документов.

Оформить свидетельство о рождении нужно в течение первого месяца после рождения ребенка. Даже если отец находится на фронте или не имеет возможности лично присутствовать, процедуру можно пройти без препятствий. Об этом сообщил Ивано-Франковский центр комплектования и социальной поддержки.

Что нужно подготовить:

▫️ медицинское подтверждение рождения ребенка;

▫️ паспорт заявителя;

▫️ свидетельство о браке — при наличии;

▫️ заявление о признании отцовства — если родители не состоят в браке.

Как происходит оформление:

▫️ если брак официально зарегистрирован — мама, родственник или другое уполномоченное лицо могут подать документы через ДРАЦС, ЦНАП или сервис «єМалятко»;

▫️ если брак не заключен — необходимо заявление о признании отцовства. Его можно оформить отдельно, отправить по почте или передать с нотариальным удостоверением;

▫️ для военнослужащих, находящихся в районе боевых действий, удостоверить заявление или доверенность имеет право командир подразделения.

В случае отсутствия заявления сведения об отце могут быть записаны со слов матери. В дальнейшем отцовство можно официально установить и внести изменения в свидетельство о рождении.

