Військові зі статусом УБД можуть отримати додаткові 14 днів відпустки – що варто знати

Грошове та соціальне забезпечення під час такої відпустки повністю зберігається.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Військовослужбовці ЗСУ мають право не лише на щорічну основну відпустку, а й на додаткові. Зокрема, окрема відпустка передбачена для військових зі статусом учасника бойових дій. Про це повідомив Київський обласний ТЦК та СП.

Додаткова відпустка для учасників бойових дій

Військовослужбовці, які мають статус учасника бойових дій, можуть щороку отримувати додаткову відпустку тривалістю 14 календарних днів.

У деяких випадках законодавством передбачено до 21 календарного дня такої відпустки.

Чи зберігається грошове забезпечення

Під час додаткової відпустки за військовослужбовцем зберігаються грошове та соціальне забезпечення.

Як надається відпустка під час воєнного стану

Рішення щодо надання додаткової відпустки в умовах воєнного стану ухвалює командир підрозділу.

При цьому враховуються:

бойова обстановка;

потреби підрозділу;

можливість тимчасового звільнення військовослужбовця від виконання завдань.

Які ще додаткові відпустки передбачені

Крім відпустки для учасників бойових дій, військовослужбовцям можуть надаватися:

відпустки за сімейними обставинами;

відпустки у зв’язку з навчанням;

інші види відпусток, передбачені законодавством.

Що важливо знати військовим

У ТЦК наголосили, що військовослужбовці зі статусом УБД мають право на додаткову відпустку, а грошове забезпечення на цей період зберігається.

Водночас остаточне рішення щодо часу та можливості надання відпустки ухвалює командир підрозділу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.