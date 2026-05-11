  1. В Украине

Военнослужащие со статусом УБД могут получить дополнительные 14 дней отпуска – что нужно знать

19:02, 11 мая 2026
Денежное и социальное обеспечение во время такого отпуска полностью сохраняется.
Военнослужащие ВСУ имеют право не только на ежегодный основной отпуск, но и на дополнительные. В частности, отдельный отпуск предусмотрен для военных со статусом участника боевых действий. Об этом сообщил Киевский областной ТЦК и СП.

Дополнительный отпуск для участников боевых действий

Военнослужащие, имеющие статус участника боевых действий, могут ежегодно получать дополнительный отпуск продолжительностью 14 календарных дней.

В некоторых случаях законодательством предусмотрено до 21 календарного дня такого отпуска.

Сохраняется ли денежное обеспечение

Во время дополнительного отпуска за военнослужащим сохраняются денежное и социальное обеспечение.

Как предоставляется отпуск во время военного положения

Решение о предоставлении дополнительного отпуска в условиях военного положения принимает командир подразделения.

При этом учитываются:

  • боевая обстановка;
  • потребности подразделения;
  • возможность временного освобождения военнослужащего от выполнения задач.

Какие еще дополнительные отпуска предусмотрены

Кроме отпуска для участников боевых действий, военнослужащим могут предоставляться:

  • отпуска по семейным обстоятельствам;
  • отпуска в связи с обучением;
  • другие виды отпусков, предусмотренные законодательством.

Что важно знать военным

В ТЦК подчеркнули, что военнослужащие со статусом УБД имеют право на дополнительный отпуск, а денежное довольствие на этот период сохраняется.

При этом окончательное решение о сроках и возможности предоставления отпуска принимает командир подразделения.

