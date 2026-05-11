Военнослужащие со статусом УБД могут получить дополнительные 14 дней отпуска – что нужно знать
Военнослужащие ВСУ имеют право не только на ежегодный основной отпуск, но и на дополнительные. В частности, отдельный отпуск предусмотрен для военных со статусом участника боевых действий. Об этом сообщил Киевский областной ТЦК и СП.
Дополнительный отпуск для участников боевых действий
Военнослужащие, имеющие статус участника боевых действий, могут ежегодно получать дополнительный отпуск продолжительностью 14 календарных дней.
В некоторых случаях законодательством предусмотрено до 21 календарного дня такого отпуска.
Сохраняется ли денежное обеспечение
Во время дополнительного отпуска за военнослужащим сохраняются денежное и социальное обеспечение.
Как предоставляется отпуск во время военного положения
Решение о предоставлении дополнительного отпуска в условиях военного положения принимает командир подразделения.
При этом учитываются:
- боевая обстановка;
- потребности подразделения;
- возможность временного освобождения военнослужащего от выполнения задач.
Какие еще дополнительные отпуска предусмотрены
Кроме отпуска для участников боевых действий, военнослужащим могут предоставляться:
- отпуска по семейным обстоятельствам;
- отпуска в связи с обучением;
- другие виды отпусков, предусмотренные законодательством.
Что важно знать военным
В ТЦК подчеркнули, что военнослужащие со статусом УБД имеют право на дополнительный отпуск, а денежное довольствие на этот период сохраняется.
При этом окончательное решение о сроках и возможности предоставления отпуска принимает командир подразделения.
