У Дніпрі відкрили Центр адвокатури

15:32, 11 травня 2026
В Університеті митної справи та фінансів створено освітньо-науковий хаб – Центр адвокатури, покликаний об’єднати академічну та адвокатську спільноти, представників державних органів, судової влади та громадськості. Такий проєкт освітяни реалізували спільно з Радою адвокатів Дніпропетровської області, передає НААУ.

Участь у церемонії відкриття взяли науковці та студенти, представники влади та адвокати, яких привітали ректор університету Дмитро Бочаров та голова ради адвокатів регіону Тетяна Лещенко.

Відкриття Центру підтверджує системну співпрацю Університету з професійною правничою спільнотою, спрямовану на забезпечення якості освітнього процесу та посилення практичної підготовки здобувачів юридичної освіти, – прокоментували подію у виші.

Під  час лекцій  студенти дізналися про умови набуття права на заняття адвокатською діяльністю. Лекторки розповіли про вимоги до майбутнього адвоката, зокрема щодо повної вищої юридичної освіти, володіння державною мовою та стажу роботи в галузі права, а також про етапи доступу до професії: складення кваліфікаційного іспиту, проходження стажування, складення присяги адвоката та отримання свідоцтва.

