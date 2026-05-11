  1. В Украине

В Днепре открыли Центр адвокатуры

15:32, 11 мая 2026
В церемонии открытия приняли участие ученые и студенты, представители власти и адвокаты.
Фото: unba.org.ua
В Университете таможенного дела и финансов создан образовательный и научный хаб — Центр адвокатуры, призванный объединить академическое и адвокатское сообщества, представителей государственных органов, судебной власти и общественности. Такой проект учебное заведение реализовало совместно с Советом адвокатов Днепропетровской области, передает НААУ.

Участие в церемонии открытия приняли ученые и студенты, представители власти и адвокаты, которых приветствовали ректор университета Дмитрий Бочаров и глава совета адвокатов региона Татьяна Лещенко.

Открытие Центра подтверждает системное сотрудничество Университета с профессиональным юридическим сообществом, направленное на обеспечение качества образовательного процесса и усиление практической подготовки соискателей юридического образования, — прокомментировали событие в вузе.

Во время лекций студенты узнали об условиях получения права на занятие адвокатской деятельностью. Лекторы рассказали о требованиях к будущему адвокату, в частности о полном высшем юридическом образовании, владении государственным языком и стаже работы в сфере права, а также об этапах доступа к профессии: сдаче квалификационного экзамена, прохождении стажировки, принятии присяги адвоката и получении свидетельства.

адвокат Днепр

