  1. В Україні

Велика Британія, Канада та ЄС запровадили санкції проти причетних до викрадення українських дітей

17:32, 11 травня 2026
До санкційних списків увійшли організатори депортації дітей, пропагандисти та структури, пов’язані з русифікацією неповнолітніх.
Президент України Володимир Зеленський повідомив про нові санкційні рішення Великої Британії, Канади та Європейського Союзу проти російських структур і осіб, причетних до депортації та примусового переміщення українських дітей.

За словами Глави держави, Велика Британія ввела обмеження проти 85 фізичних та юридичних осіб. Санкції стосуються тих, хто бере участь у депортації українських дітей, нав’язуванні їм російської ідеології, русифікації, мілітаризації, а також у пропагандистських кампаніях РФ.

Канада, як зазначив Президент, запровадила санкції проти ще 23 осіб і п’яти організацій. Йдеться про осіб та структури, відповідальних за незаконне переміщення українських дітей, їхню ідеологічну обробку та мілітаризацію.

Окремо Зеленський відзначив санкційний пакет Європейського Союзу, до якого увійшли 16 осіб і сім організацій, причетних до систематичної депортації українських дітей до Росії, їхнього примусового усиновлення та перевиховання.

«Це ті, хто «перепрошиває» ідентичність українських дітей, сприяє тому, щоб вони зненавиділи батьківщину й одного дня взяли до рук зброю, щоб воювати проти України», — наголосив Президент.

Володимир Зеленський подякував партнерам за посилення санкційного тиску та зазначив, що частину українських пропозицій було враховано під час підготовки нових обмежень, зокрема положення з українського санкційного пакету, ухваленого кілька тижнів тому.

Президент підкреслив, що Україна продовжить спільну роботу з міжнародними партнерами для повернення всіх депортованих дітей додому та притягнення винних до відповідальності.

діти санкції Володимир Зеленський

