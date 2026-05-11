Велика Британія, Канада та ЄС запровадили санкції проти причетних до викрадення українських дітей
Президент України Володимир Зеленський повідомив про нові санкційні рішення Великої Британії, Канади та Європейського Союзу проти російських структур і осіб, причетних до депортації та примусового переміщення українських дітей.
За словами Глави держави, Велика Британія ввела обмеження проти 85 фізичних та юридичних осіб. Санкції стосуються тих, хто бере участь у депортації українських дітей, нав’язуванні їм російської ідеології, русифікації, мілітаризації, а також у пропагандистських кампаніях РФ.
Канада, як зазначив Президент, запровадила санкції проти ще 23 осіб і п’яти організацій. Йдеться про осіб та структури, відповідальних за незаконне переміщення українських дітей, їхню ідеологічну обробку та мілітаризацію.
Окремо Зеленський відзначив санкційний пакет Європейського Союзу, до якого увійшли 16 осіб і сім організацій, причетних до систематичної депортації українських дітей до Росії, їхнього примусового усиновлення та перевиховання.
«Це ті, хто «перепрошиває» ідентичність українських дітей, сприяє тому, щоб вони зненавиділи батьківщину й одного дня взяли до рук зброю, щоб воювати проти України», — наголосив Президент.
Володимир Зеленський подякував партнерам за посилення санкційного тиску та зазначив, що частину українських пропозицій було враховано під час підготовки нових обмежень, зокрема положення з українського санкційного пакету, ухваленого кілька тижнів тому.
Президент підкреслив, що Україна продовжить спільну роботу з міжнародними партнерами для повернення всіх депортованих дітей додому та притягнення винних до відповідальності.
