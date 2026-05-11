Великобритания, Канада и ЕС ввели санкции против причастных к похищению украинских детей

В санкционные списки вошли организаторы депортации детей, пропагандисты и структуры, связанные с русификацией несовершеннолетних.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о новых санкционных решениях Великобритании, Канады и Европейского Союза против российских структур и лиц, причастных к депортации и принудительному перемещению украинских детей.

По словам Главы государства, Великобритания ввела ограничения против 85 физических и юридических лиц. Санкции касаются тех, кто участвует в депортации украинских детей, навязывании им российской идеологии, русификации, милитаризации, а также в пропагандистских кампаниях РФ.

Канада, как отметил Президент, ввела санкции против еще 23 лиц и пяти организаций. Речь идет о лицах и структурах, ответственных за незаконное перемещение украинских детей, их идеологическую обработку и милитаризацию.

Отдельно Зеленский отметил санкционный пакет Европейского Союза, в который вошли 16 лиц и семь организаций, причастных к систематической депортации украинских детей в Россию, их принудительному усыновлению и перевоспитанию.

«Это те, кто «перепрошивает» идентичность украинских детей, способствует тому, чтобы они возненавидели родину и однажды взяли в руки оружие, чтобы воевать против Украины», — подчеркнул Президент.

Владимир Зеленский поблагодарил партнеров за усиление санкционного давления и отметил, что часть украинских предложений была учтена при подготовке новых ограничений, в частности положения из украинского санкционного пакета, принятого несколько недель назад.

Президент подчеркнул, что Украина продолжит совместную работу с международными партнерами для возвращения всех депортированных детей домой и привлечения виновных к ответственности.

