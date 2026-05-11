  1. В Украине

Великобритания, Канада и ЕС ввели санкции против причастных к похищению украинских детей

17:32, 11 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В санкционные списки вошли организаторы депортации детей, пропагандисты и структуры, связанные с русификацией несовершеннолетних.
Великобритания, Канада и ЕС ввели санкции против причастных к похищению украинских детей
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о новых санкционных решениях Великобритании, Канады и Европейского Союза против российских структур и лиц, причастных к депортации и принудительному перемещению украинских детей.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По словам Главы государства, Великобритания ввела ограничения против 85 физических и юридических лиц. Санкции касаются тех, кто участвует в депортации украинских детей, навязывании им российской идеологии, русификации, милитаризации, а также в пропагандистских кампаниях РФ.

Канада, как отметил Президент, ввела санкции против еще 23 лиц и пяти организаций. Речь идет о лицах и структурах, ответственных за незаконное перемещение украинских детей, их идеологическую обработку и милитаризацию.

Отдельно Зеленский отметил санкционный пакет Европейского Союза, в который вошли 16 лиц и семь организаций, причастных к систематической депортации украинских детей в Россию, их принудительному усыновлению и перевоспитанию.

«Это те, кто «перепрошивает» идентичность украинских детей, способствует тому, чтобы они возненавидели родину и однажды взяли в руки оружие, чтобы воевать против Украины», — подчеркнул Президент.

Владимир Зеленский поблагодарил партнеров за усиление санкционного давления и отметил, что часть украинских предложений была учтена при подготовке новых ограничений, в частности положения из украинского санкционного пакета, принятого несколько недель назад.

Президент подчеркнул, что Украина продолжит совместную работу с международными партнерами для возвращения всех депортированных детей домой и привлечения виновных к ответственности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

дети санкции Владимир Зеленский

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

ВС разрешил ТЦК обжаловать решения о самостоятельном воспитании ребёнка военнообязанными, которые уклоняются от мобилизации

ВС пришёл к выводу, что ТЦК имеет право обжаловать решения по семейным спорам, если они могут создавать основания для отсрочки или освобождения от военной службы.

Временные меры ЕСПЧ по делу Dziurda: может ли государство игнорировать результаты законного избрания судей

Страсбург создает новый прецедент: блокирование присяги судей считается угрозой верховенству права.

Является ли обещание взятки таким же преступлением, как его предоставление: Верховная Рада уточнит наказание

Верховная Рада планирует исправить ошибку в УК, из-за которой предложение взятки топ-чиновнику приравнивалось к его предоставлению.

Налоговый кодекс хотят «подлатать»: что изменится в процедуре обжалования

Налоговые нормы предлагают согласовать с законом об админпроцедуре.

Как законодательство и судебная практика регулируют авторское право на ИИ-контент

ИИ уже создаёт код, тексты и дизайн, однако вопрос принадлежности прав на такой контент до сих пор остаётся открытым.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]