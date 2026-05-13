Чи може власник виселити без попередження, а орендар змінити замки у квартирі – що кажуть правила оренди

Як вирішуються найпоширеніші питання між орендодавцями та орендарями.

В Україні відносини між орендарями та власниками житла регулюються законодавством. Основою таких відносин є договір оренди, у якому визначаються права та обов’язки обох сторін, а також умови користування житлом.

Фахівці наголошують, що важливою частиною договору є акт приймання-передачі. У ньому фіксують фактичний стан житла, наявність меблів і техніки, а також можливі пошкодження на момент заселення.

Основні правила оренди житла визначає Цивільний кодекс України. Згідно зі статтею 810 ЦК України, за договором найму житла одна сторона (власник житла) передає або зобов’язується передати другій стороні (орендарю) приміщення на певний строк за визначену плату.

Зокрема, наприклад, якщо орендар не порушує умов договору, то його виселення без попередження є незаконним. Орендодавець має повідомити про розірвання договору у строки, визначені документом.

Орендар може змінювати замки лише за погодженням із власником житла. Самовільна заміна замків може вважатися перешкоджанням доступу до майна.

Щодо ремонту, то поточний ремонт зазвичай оплачує орендар. Водночас капітальні роботи, зокрема заміна вікон чи ремонт електропроводки, найчастіше фінансуються власником квартири.

У квартирі можуть проживати особи, зазначені в договорі оренди. Передача житла в суборенду (мова йде про третіх осіб) без письмової згоди власника заборонена, але разом з орендарем може проживати його родина.

Для припинення оренди сторони повинні заздалегідь повідомити одна одну у строки, передбачені договором. Після цього підписується акт приймання-передачі житла, фіксуються показники лічильників і підтверджується відсутність заборгованості.

