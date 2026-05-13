  1. В Украине

Может ли владелец выселить без предупреждения, а арендатор поменять замки в квартире – что говорят правила аренды

10:54, 13 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Как решаются самые распространенные вопросы между арендодателями и арендаторами.
Может ли владелец выселить без предупреждения, а арендатор поменять замки в квартире – что говорят правила аренды
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине отношения между арендаторами и владельцами жилья регулируются законодательством. Основой таких отношений является договор аренды, в котором определяются права и обязанности обеих сторон, а также условия пользования жильем.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Специалисты подчеркивают, что важной частью договора является акт приема-передачи. В нем фиксируют фактическое состояние жилья, наличие мебели и техники, а также возможные повреждения на момент заселения.

Основные правила аренды жилья определяет Гражданский кодекс Украины. Согласно статье 810 ГК Украины, по договору найма жилья одна сторона (владелец жилья) передает или обязуется передать другой стороне (арендатору) помещение на определенный срок за установленную плату.

Специалисты объяснили, как решаются самые распространенные вопросы между арендодателями и арендаторами.

В частности, например, если арендатор не нарушает условий договора, то его выселение без предупреждения является незаконным. Арендодатель обязан уведомить о расторжении договора в сроки, определенные документом.

Арендатор может менять замки только по согласованию с владельцем жилья. Самовольная замена замков может считаться препятствованием доступа к имуществу.

Что касается ремонта, то текущий ремонт обычно оплачивает арендатор. В то же время капитальные работы, в частности замена окон или ремонт электропроводки, чаще всего финансируются владельцем квартиры.

В квартире могут проживать лица, указанные в договоре аренды. Передача жилья в субаренду (речь идет о третьих лицах) без письменного согласия владельца запрещена, но вместе с арендатором может проживать его семья.

Для прекращения аренды стороны должны заранее уведомить друг друга в сроки, предусмотренные договором. После этого подписывается акт приема-передачи жилья, фиксируются показания счетчиков и подтверждается отсутствие задолженности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина гражданский кодекс недвижимость аренда

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

В Киеве группа налоговиков превратила госсервисы в инструмент нелегального заработка и подделала тысячи электронных подписей

По указанию организатора налоговики генерировали КЭП на основе паспортных данных граждан, находящихся в зоне оккупации.

Разрушенное жилье есть, а денег нет: почему украинцы годами не получают компенсации за имущество

Наибольшие трудности возникают при подтверждении права собственности и проведении обследования имущества, поскольку в условиях боевых действий или на оккупированных территориях эти процедуры часто невозможно реализовать.

Суды получат новые инструменты для возвращения ребенка, незаконно вывезенного одним из родителей

Самовольное изменение места жительства ребенка одним из родителей признается противоправным действием

В Украине выросло количество смертельных ДТП с электросамокатами: до 845 ДТП за год — 19 погибших

Отдельный учёт аварий с участием лёгкого персонального и низкоскоростного электротранспорта ведётся с 2024 года, что позволило выделить этот сегмент в статистике дорожной безопасности.

Совершеннолетние дети погибших военнослужащих имеют право на 15 млн грн от государства: Суд признал отказ Минобороны незаконным

Суд пришёл к выводу, что после изменений право на единовременную денежную помощь имеют и совершеннолетние дети погибшего военнослужащего независимо от их статуса иждивенца.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]