Может ли владелец выселить без предупреждения, а арендатор поменять замки в квартире – что говорят правила аренды

Как решаются самые распространенные вопросы между арендодателями и арендаторами.

В Украине отношения между арендаторами и владельцами жилья регулируются законодательством. Основой таких отношений является договор аренды, в котором определяются права и обязанности обеих сторон, а также условия пользования жильем.

Специалисты подчеркивают, что важной частью договора является акт приема-передачи. В нем фиксируют фактическое состояние жилья, наличие мебели и техники, а также возможные повреждения на момент заселения.

Основные правила аренды жилья определяет Гражданский кодекс Украины. Согласно статье 810 ГК Украины, по договору найма жилья одна сторона (владелец жилья) передает или обязуется передать другой стороне (арендатору) помещение на определенный срок за установленную плату.

В частности, например, если арендатор не нарушает условий договора, то его выселение без предупреждения является незаконным. Арендодатель обязан уведомить о расторжении договора в сроки, определенные документом.

Арендатор может менять замки только по согласованию с владельцем жилья. Самовольная замена замков может считаться препятствованием доступа к имуществу.

Что касается ремонта, то текущий ремонт обычно оплачивает арендатор. В то же время капитальные работы, в частности замена окон или ремонт электропроводки, чаще всего финансируются владельцем квартиры.

В квартире могут проживать лица, указанные в договоре аренды. Передача жилья в субаренду (речь идет о третьих лицах) без письменного согласия владельца запрещена, но вместе с арендатором может проживать его семья.

Для прекращения аренды стороны должны заранее уведомить друг друга в сроки, предусмотренные договором. После этого подписывается акт приема-передачи жилья, фиксируются показания счетчиков и подтверждается отсутствие задолженности.

