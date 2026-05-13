Кияни вимагають прибрати бетонні півсфери з тротуарів — що пропонують натомість

У Києві пропонують демонтувати бетонні півсфери та встановити сучасні обмежувачі руху.

У Києві зареєстрували петицію із закликом заборонити використання бетонних півсфер на вулицях міста та замінити їх на сучасні обмежувачі руху — металеві стовпчики зі світловідбивними елементами.

Станом на момент публікації петиція зібрала 413 підписів із необхідних 6000.

Автор звернення стверджує, що бетонні півсфери є «морально застарілими, неефективними та небезпечними» елементами благоустрою. На їхню думку, такі конструкції створюють проблеми для пішоходів, батьків із дитячими візками та маломобільних груп населення.

Серед основних недоліків бетонних півсфер у петиції називають їхню ненадійність, оскільки вони можуть зміщуватися після наїздів автомобілів або вручну. Також автори звертають увагу на травматичність конструкцій у темну пору доби чи під час опадів, коли їх складно помітити.

Окремо у зверненні наголошується на естетичному аспекті. Зазначається, що більшість бетонних півсфер швидко пошкоджуються, кришаться та псують зовнішній вигляд міського простору.

У петиції вимагають:

— демонтувати надлишкову кількість бетонних півсфер на вулицях Києва;

— у місцях, де обмеження руху є необхідним, встановити металеві стовпчики зі світловідбивними елементами;

— внести зміни до правил благоустрою Києва та заборонити використання бетонних півсфер на землях загального користування.

Автор звернення наголошує, що Київ має стати «безпечним, інклюзивним та естетичним простором».

