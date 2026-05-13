Киевляне требуют убрать бетонные полусферы с тротуаров — что предлагают взамен

В Киеве предлагают демонтировать бетонные полусферы и установить современные ограничители движения.

В Киеве зарегистрировали петицию с призывом запретить использование бетонных полусфер на улицах города и заменить их на современные ограничители движения — металлические столбики со светоотражающими элементами.

По состоянию на момент публикации петиция собрала 413 подписей из необходимых 6000.

Автор обращения утверждает, что бетонные полусферы являются «морально устаревшими, неэффективными и опасными» элементами благоустройства. По его мнению, такие конструкции создают проблемы для пешеходов, родителей с детскими колясками и маломобильных групп населения.

Среди основных недостатков бетонных полусфер в петиции называют их ненадежность, поскольку они могут смещаться после наездов автомобилей или вручную. Также автор обращает внимание на травмоопасность конструкций в темное время суток или во время осадков, когда их сложно заметить.

Отдельно в обращении подчеркивается эстетический аспект. Отмечается, что большинство бетонных полусфер быстро повреждаются, крошатся и портят внешний вид городского пространства.

В петиции требуют:

— демонтировать избыточное количество бетонных полусфер на улицах Киева;

— в местах, где ограничение движения является необходимым, установить металлические столбики со светоотражающими элементами;

— внести изменения в правила благоустройства Киева и запретить использование бетонных полусфер на землях общего пользования.

Автор обращения подчеркивает, что Киев должен стать «безопасным, инклюзивным и эстетичным пространством».

