  1. В Україні

Зарплати депутатів та членів уряду хочуть привʼязати до прожиткового мінімуму

13:34, 13 травня 2026
Кабмін просять посприяти прив’язці зарплат депутатів до прожиткового мінімуму.
Фото: Shutterstock
На сайті електронних петицій до Кабінету Міністрів з’явилася петиція у якій просять переглянути підходи до формування соціальних стандартів та змінити систему оплати праці осіб, уповноважених на виконання функцій держави. У петиції просять невідкладно розробити та внести на розгляд Верховної Ради відповідний законопроєкт, який забезпечить гідний рівень життя громадян та справедливу систему оплати праці посадовців.

Автор петиції 41/009856-26еп закликає провести перерахунок прожиткового мінімуму на основі фактичного споживчого кошика з урахуванням інфляції та індексу споживчих цін. Окрім цього, у зверненні пропонують внести зміни до нормативно-правових актів, які регулюють оплату праці народних депутатів та членів Кабінету Міністрів.

Зокрема, автор ініціативи пропонує встановити, щоб посадові оклади та будь-які надбавки депутатів розраховувалися як фіксована кратна величина від офіційного прожиткового мінімуму — наприклад, не більше 5–10 прожиткових мінімумів.

Таким чином, на думку автора, прив’язка зарплат посадовців до прожиткового мінімуму створить стимул для боротьби з бідністю та розвитку економіки.

