Зарплаты депутатов и членов правительства хотят привязать к прожиточному минимуму

Кабмин просят поспособствовать привязке зарплат депутатов к прожиточному минимуму.

На сайте электронных петиций к Кабинету Министров появилась петиция, в которой просят пересмотреть подходы к формированию социальных стандартов и изменить систему оплаты труда лиц, уполномоченных на выполнение функций государства. В петиции просят безотлагательно разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады соответствующий законопроект, который обеспечит достойный уровень жизни граждан и справедливую систему оплаты труда должностных лиц.

Автор петиции 41/009856-26еп призывает провести перерасчет прожиточного минимума на основе фактической потребительской корзины с учетом инфляции и индекса потребительских цен. Кроме этого, в обращении предлагают внести изменения в нормативно-правовые акты, регулирующие оплату труда народных депутатов и членов Кабинета Министров.

В частности, автор инициативы предлагает установить, чтобы должностные оклады и любые надбавки депутатов рассчитывались как фиксированная кратная величина от официального прожиточного минимума — например, не более 5–10 прожиточных минимумов.

Таким образом, по мнению автора, привязка зарплат должностных лиц к прожиточному минимуму создаст стимул для борьбы с бедностью и развития экономики.

