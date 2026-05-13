  1. В Україні

Блокпости у тилових регіонах пропонували замінити камерами та мобільними патрулями — але ідею не підтримали

12:41, 13 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Ініціатива передбачала скорочення більшості блокпостів та перехід до систем цифрового моніторингу.
Блокпости у тилових регіонах пропонували замінити камерами та мобільними патрулями — але ідею не підтримали
Фото: Суспільне
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні пропонували ліквідувати більшість стаціонарних блокпостів у тилових регіонах та замінити їх системами цифрового моніторингу й мобільними поліцейськими екіпажами. Відповідну петицію зареєстрували на сайті Кабміну, однак вона не набрала необхідної кількості голосів для розгляду.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Станом на 13 травня петицію підтримали лише 458 громадян із необхідних 25 тисяч.

У тексті петиції зазначалося, що система безпеки на дорогах тилових областей України була сформована на початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році та, на думку автора, нині втратила актуальність.

Автор звернення стверджував, що мережа стаціонарних блокпостів створювалася для протидії диверсійно-розвідувальним групам і механізованим колонам, однак після стабілізації лінії фронту продовжує функціонувати «за інерцією».

Також у петиції йшлося про економічні втрати від утримання блокпостів у тилу. За оцінкою автора, це коштує економіці щонайменше 4,6 млрд грн на рік.

Серед запропонованих змін були:

  • ліквідація 95% стаціонарних блокпостів у тилових областях, окрім 40-кілометрової зони від кордону з РФ та Білоруссю і районів поблизу фронту;
  • встановлення автоматичних систем розпізнавання номерних знаків та відеоаналітики;
  • перехід до роботи мобільних поліцейських екіпажів, які отримуватимуть орієнтування через цифрові системи моніторингу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Від батьківських прав до відповідальності: як новий Цивільний кодекс змінить життя родин

Що таке «осідок» дитини, чому 14-річним дозволять обирати місце проживання самостійно та які зауваження до цих новацій висловили експерти ВРУ.

У Києві група податківців перетворила держсервіси на інструмент нелегального заробітку і підробила тисячі електронних підписів

За вказівкою організатора податківці генерували КЕП на основі паспортних даних громадян, які перебувають у зоні окупації.

Зруйноване житло є, а грошей немає: чому українці роками не отримують компенсацій за майно

Найбільші труднощі виникають під час підтвердження права власності та проведення обстеження майна, оскільки в умовах бойових дій або на окупованих територіях ці процедури часто неможливо реалізувати.

Суди отримають нові інструменти для повернення дитини, незаконно вивезеної одним із батьків

Самочинна зміна місця проживання дитини одним із батьків визнається протиправною дією

В Україні зросла кількість смертельних ДТП з електросамокатами: на 845 ДТП за рік — 19 загиблих

Окремий облік аварій за участю легкого персонального та низькошвидкісного електротранспорту ведеться з 2024 року, що дозволило виокремити цей сегмент у статистиці дорожньої безпеки.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]