Блокпости у тилових регіонах пропонували замінити камерами та мобільними патрулями — але ідею не підтримали

Ініціатива передбачала скорочення більшості блокпостів та перехід до систем цифрового моніторингу.

В Україні пропонували ліквідувати більшість стаціонарних блокпостів у тилових регіонах та замінити їх системами цифрового моніторингу й мобільними поліцейськими екіпажами. Відповідну петицію зареєстрували на сайті Кабміну, однак вона не набрала необхідної кількості голосів для розгляду.

Станом на 13 травня петицію підтримали лише 458 громадян із необхідних 25 тисяч.

У тексті петиції зазначалося, що система безпеки на дорогах тилових областей України була сформована на початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році та, на думку автора, нині втратила актуальність.

Автор звернення стверджував, що мережа стаціонарних блокпостів створювалася для протидії диверсійно-розвідувальним групам і механізованим колонам, однак після стабілізації лінії фронту продовжує функціонувати «за інерцією».

Також у петиції йшлося про економічні втрати від утримання блокпостів у тилу. За оцінкою автора, це коштує економіці щонайменше 4,6 млрд грн на рік.

Серед запропонованих змін були:

ліквідація 95% стаціонарних блокпостів у тилових областях, окрім 40-кілометрової зони від кордону з РФ та Білоруссю і районів поблизу фронту;

встановлення автоматичних систем розпізнавання номерних знаків та відеоаналітики;

перехід до роботи мобільних поліцейських екіпажів, які отримуватимуть орієнтування через цифрові системи моніторингу.

