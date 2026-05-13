  1. В Украине

Блокпосты в тыловых регионах предлагали заменить камерами и мобильными патрулями — но идею не поддержали

12:41, 13 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Инициатива предусматривала сокращение большинства блокпостов и переход к системам цифрового мониторинга.
Блокпосты в тыловых регионах предлагали заменить камерами и мобильными патрулями — но идею не поддержали
Фото: Суспільне
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине предлагали ликвидировать большинство стационарных блокпостов в тыловых регионах и заменить их системами цифрового мониторинга и мобильными полицейскими экипажами. Соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте Кабмина, однако она не набрала необходимого количества голосов для рассмотрения.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По состоянию на 13 мая петицию поддержали только 458 граждан из необходимых 25 тысяч.

В тексте петиции отмечалось, что система безопасности на дорогах тыловых областей Украины была сформирована в начале полномасштабного вторжения РФ в 2022 году и, по мнению автора, в настоящее время утратила актуальность.

Автор обращения утверждал, что сеть стационарных блокпостов создавалась для противодействия диверсионно-разведывательным группам и механизированным колоннам, однако после стабилизации линии фронта продолжает функционировать «по инерции».

Также в петиции говорилось об экономических потерях от содержания блокпостов в тылу. По оценке автора, это обходится экономике как минимум в 4,6 млрд грн в год.

Среди предложенных изменений были:

  • ликвидация 95% стационарных блокпостов в тыловых областях, кроме 40-километровой зоны от границы с РФ и Беларусью и районов вблизи фронта;
  • установка автоматических систем распознавания номерных знаков и видеоаналитики;
  • переход к работе мобильных полицейских экипажей, которые будут получать ориентировки через цифровые системы мониторинга.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

От родительских прав к ответственности: как новый Гражданский кодекс изменит жизнь семей

Что такое осидок ребенка, почему 14-летним позволят выбирать место жительства самостоятельно и какие замечания к этим новациям высказали эксперты ВРУ.

В Киеве группа налоговиков превратила госсервисы в инструмент нелегального заработка и подделала тысячи электронных подписей

По указанию организатора налоговики генерировали КЭП на основе паспортных данных граждан, находящихся в зоне оккупации.

Разрушенное жилье есть, а денег нет: почему украинцы годами не получают компенсации за имущество

Наибольшие трудности возникают при подтверждении права собственности и проведении обследования имущества, поскольку в условиях боевых действий или на оккупированных территориях эти процедуры часто невозможно реализовать.

Суды получат новые инструменты для возвращения ребенка, незаконно вывезенного одним из родителей

Самовольное изменение места жительства ребенка одним из родителей признается противоправным действием

В Украине выросло количество смертельных ДТП с электросамокатами: до 845 ДТП за год — 19 погибших

Отдельный учёт аварий с участием лёгкого персонального и низкоскоростного электротранспорта ведётся с 2024 года, что позволило выделить этот сегмент в статистике дорожной безопасности.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]