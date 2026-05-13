Блокпосты в тыловых регионах предлагали заменить камерами и мобильными патрулями — но идею не поддержали

Инициатива предусматривала сокращение большинства блокпостов и переход к системам цифрового мониторинга.

Фото: Суспільне

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине предлагали ликвидировать большинство стационарных блокпостов в тыловых регионах и заменить их системами цифрового мониторинга и мобильными полицейскими экипажами. Соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте Кабмина, однако она не набрала необходимого количества голосов для рассмотрения.

По состоянию на 13 мая петицию поддержали только 458 граждан из необходимых 25 тысяч.

В тексте петиции отмечалось, что система безопасности на дорогах тыловых областей Украины была сформирована в начале полномасштабного вторжения РФ в 2022 году и, по мнению автора, в настоящее время утратила актуальность.

Автор обращения утверждал, что сеть стационарных блокпостов создавалась для противодействия диверсионно-разведывательным группам и механизированным колоннам, однако после стабилизации линии фронта продолжает функционировать «по инерции».

Также в петиции говорилось об экономических потерях от содержания блокпостов в тылу. По оценке автора, это обходится экономике как минимум в 4,6 млрд грн в год.

Среди предложенных изменений были:

ликвидация 95% стационарных блокпостов в тыловых областях, кроме 40-километровой зоны от границы с РФ и Беларусью и районов вблизи фронта;

установка автоматических систем распознавания номерных знаков и видеоаналитики;

переход к работе мобильных полицейских экипажей, которые будут получать ориентировки через цифровые системы мониторинга.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.