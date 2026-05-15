Медиків можуть розбронювати для служби у ЗСУ, — Віктор Ляшко

Віктор Ляшко підкреслив, що рішення про те, яких саме фахівців треба розбронювати, ухвалює мультидисциплінарна команда.

Фото: МОЗ

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що МОЗ у координації з Міноборони та Командування Медичних сил ЗСУ ухвалює рішення про розбронювання окремих медичних працівників для подальшого залучення до служби. Про це він сказав під час години запитань до уряду.

«Я, як міністр, повинен забезпечити надання медичної допомоги для всіх, хто її потребує на всій території нашої країни», — наголосив Ляшко.

За його словами, бронювання медиків необхідне для стабільної роботи системи охорони здоров’я, зокрема для лікування поранених військових, які проходять допомогу як у спеціалізованих, так і в цивільних лікарнях.

Водночас у разі запитів від Міноборони працює спільна мультидисциплінарна команда за участі МОЗ, Міноборони та представників регіонів. Вона визначає, яких саме фахівців можуть розбронювати для подальшої служби у Збройних силах України та інших структурах сектору безпеки й оборони.

«На кожний їх запит працює мультидисциплінарна команда з залученням Міністерства оборони, Міністерства охорони здоров’я і відповідних регіонів», — додав міністр.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.