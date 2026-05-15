Медиков могут разбронировать для службы в ВСУ, — Виктор Ляшко

13:21, 15 мая 2026
Виктор Ляшко подчеркнул, что решение о том, каких именно специалистов нужно разбронировать, принимает мультидисциплинарная команда.
Фото: Минздрав
Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Минздрав в координации с Минобороны и Командованием Медицинских сил ВСУ принимает решение о разбронировании отдельных медицинских работников для дальнейшего привлечения к службе. Об этом он сказал во время часа вопросов к правительству.

«Я, как министр, должен обеспечить оказание медицинской помощи всем, кто в ней нуждается, на всей территории нашей страны», — подчеркнул Ляшко. 

По его словам, бронирование медиков необходимо для стабильной работы системы здравоохранения, в частности для лечения раненых военных, которые получают помощь как в специализированных, так и в гражданских больницах.

В то же время в случае запросов от Минобороны работает совместная мультидисциплинарная команда с участием Минздрава, Минобороны и представителей регионов. Она определяет, каких именно специалистов могут разбронировать для дальнейшей службы в Вооруженных силах Украины и других структурах сектора безопасности и обороны.

«На каждый их запрос работает мультидисциплинарная команда с привлечением Министерства обороны, Министерства здравоохранения и соответствующих регионов», — добавил министр.

